Actrița Ileana Stana Ionescu a murit la vârsta de 87 de ani. Carieră strălucitoare de peste șase decenii

UPDATE Zi tristă pentru Monica Davidescu. „Ajung cu câteva minute mai devreme și… nu mai avem pe cine să vizităm”

Monica Davidescu este una dintre persoanele apropiate familiei Ionescu, motiv pentru care mergea regulat în vizită. Astăzi însă, a avut parte de o veste neașteptată și dureroasă.

„Duminică. Zi obișnuită de vizită la familia Ionescu. Sun la ora 9. Stabilim ora 12.30 sa ajung la dl. Andrei și să mergem împreună în vizită la doamna Ileana. Ajung cu câteva minute mai devreme și… nu mai avem pe cine să vizităm.

UPDATE Ileana Stana Ionescu spunea că are o descendenţă „nesănătoasă”.

Povestea de viață a regretatei actrițe este una de-a dreptul impresionantă. În anul 2011, într-un interviu acordat pentru Adevărul, Ileana Stana Ionescu spunea că „numai întâmplarea a făcut să ajungă actriţă, deşi nu avea nicio pregătire în domeniu”. Îi plăcea să scrie, astfel că își dorea să devină jurnalist. Pentru a începe cursurile la Facultatea de Jurnalism „trebuia să ai un dosar pur, ceea ce nu era cazul meu”.

UPDATE Actriţa Ileana Stana Ionescu va rămâne în memoria publicului cu sute de roluri celebre. Talentata artistă a avut interpretări remarcabile în pelicule precum: „Cuibul de viespi” (1987), „Cucoana Chiriţa” (1986), „Aici nu mai locuieşte nimeni” (1995), „Dumbrava minunată” (1980).

UPDATE Actrița Ileana Stana Ionescu a murit duminică, 30 iunie. Soțul ei, Andrei Ionescu, declara la începutul acestei luni că soția lui s-a simțit rău, drept urmare, a avut nevoie de internare în spital. Bărbatul i-a fost alături până în ultima clipă, așa cum i-a fost alături 67 de ani din viață. În cadrul unui interviu acordat recent, aceștia au dezvăluit cum a început povestea lor de iubire.

UPDATE ora 15.17: Mesajul Ministerului Culturii la moartea actriței Ileana Stana Ionescu: „A fascinat generaţii întregi cu rolurile sale”

„Ileana Stana-Ionescu a fascinat generaţii întregi cu rolurile sale din filme sau teatru pe care, fiecare dintre noi şi le va aminti cu plǎcere şi cu zâmbetul pe buze”, a transmis instituția citată.

***

Știrea inițială. Decesul actriței a fost anunțat anterior și de Iuliana Marciuc și de actrița Alexandra Velniciuc. „Dumnezeu să o odihnească! O generație dispare încet, încet… Iar va trebui să apelăm la arhivă pentru a o revedea pe marea actriță și frumosul om la Confesiuni”, este mesajul postat de Iuliana Marciuc, pe Instagram.

Și actrița Alexandra Velniciuc a postat un mesaj pe contul de socializare, alături de o imagine din tinerețe, cu regretata actrița. „Dumnezeu sa o ierte și să îi odihnească sufletul! Și datorită ei am ales această profesie!”, este mesajul postat de Alexandra Velniciuc pe Facebook.

Remarcată de Radu Beligan și chemată la București

Actriţa Ileana Stana Ionescu, cu o carieră de peste şase decenii, va rămâne în inimile spectatorilor roluri celebre precum fost Liubov Ranevskaia în „Livada de vişini” de A.P. Cehov, regia Andrei Şerban, 1992, şi Hecuba – „Troienele”, Doica – „Medeea” de Seneca în „Trilogia antică”, regia Andrei Şerban, 1990, amintște News.ro, în articolul în care trece în revistă cariera impresionantă a actriței.

Născută la 14 septembrie 1936, la Brad (Hunedoara), a debutat ca actriţă la vârsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reşiţa, cu rolul Agnes în „Şcoala femeilor”, de Molière.

În anul 1959 s-a transferat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, unde câţiva ani mai târziu a fost remarcată de Radu Beligan şi invitată să concureze pentru un post la Teatrul Naţional din Bucureşti.

Debut pe scena TNB cu Florin Piersic

Debutul pe scena Teatrului Naţional a avut loc în 1965, avându-l ca partener pe Florin Piersic în „Idiotul”.

În 2002, a devenit societar de onoare al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti.

De-a lungul anilor, Ileana Stana Ionescu s-a remarcat prin roluri ca Ana Petrovna în „Maşinăria Cehov”, Chiriachiţa în „Titanic Vals”, Chiralina în „Coana Chiriţa”, Fraulein în „Gaiţele” şi Constance în „Nebuna din Chaillot”.

La Teatrul Naţional Bucureşti a mai jucat în “Terorism” de Fraţii Presniakov, regia Felix Alexa, 2015, a fost Soacra în “Micul infern”, de Mircea Ştefănescu, regia Mircea Cornişteanu, 2013.

A făcut parte din distribuţia spectacolelor: „Comedia norilor” după Aristofan, regia Dan Tudor, 2009, „Molto, gran’ impression” de Romulus Vulpescu, regia Dan Tudor, 2009, „Sâmbătă, duminică, luni” de Eduardo De Filippo, regia Dinu Cernescu, 2007, „Iolul şi Ion Anapoda” de G.M. Zamfirescu, regia Ion Cojar, 2006.

A fost Liubov Ranevskaia în „Livada de vişini” de A.P. Cehov, regia Andrei Şerban, 1992, şi Hecuba – „Troienele”, Doica – „Medeea” de Seneca în „Trilogia antică”, regia Andrei Şerban, 1990, între altele.

În cinema şi film de televiziune, printre cele mai importante apariţii ale sale au fost:

„Un film cu o fată fermecătoare” (r. Lucian Bratu, 1966)

„Păcală” (r. Geo Saizescu, 1974)

„Eu, tu şi Ovidiu” (r. Geo Saizescu, 1977)

„Dumbrava minunată” (r. Gheorghe Naghi,1980)

„Alo, aterizează străbunica!” (r. Nicolae Corjos, 1981)

„Secretul lui Bachus” (r. Geo Saizescu, 1984)

„Secretul lui Nemesis” (r. Geo Saizescu, 1985)

„Cuibul de viespi” (r. Horea Popescu, 1987)

„Cucoana Chiriţa” (r. Horea Popescu, 1986)

„Aici nu mai locuieşte nimeni” (r. Malvina Urşianu, 1995)

„Milionari de week-end” (r. Cătălin Saizescu, 2004)

„Păcală se întoarce” (r. Geo Saizescu, 2006)

„Lombarzilor 8” (2006)

„Las Fierbinţi” (2012)

A fost distribuită şi în numeroase piese de teatru TV, precum Tofana, în „Patima roşie” de Mihail Sorbul, Zoia – „Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, Dacia – „Titanic vals” de Tudor Muşatescu, D-na Draga – „Doctor în filosofie” de Bronislav Nuşici, Mama – „Nu-ţi plătesc” de Eduardo de Fillippo, Olimpe Jaquet – „Când vine barza” de Andre Roussin sau Contesa Funella – „Invitaţie la castel” de Jean Anouilh.

De asemenea, s-a aflat în distribuţia serialului TV „Un august în flăcări”, regia Dan Piţa şi Alexandru Tatos, difuzat începând cu anul 1973 şi a serialelor pentru micile ecrane „Căsătorie imposibilă” (2004), „O soacră de coşmar” (2006), „Fetele marinarului”, de Sebastian Voinea, Valentin Hotea, 2009. A fost şi o constantă colaboratoare a Teatrului Naţional Radiofonic.

Un mandat în Parlamentul României

În legislatura 2000-2004 a fost aleasă deputat în Parlamentul României din partea Comunităţii italiene din România.

De-a lungul carierei artistice a primit numeroase premii şi distincţii, între care Premiul Teatrului Naţional pentru activitatea artistică (1976), premiul special al juriului pentru întreaga activitate artistică (1985), Premiul de excelenţă al galei UNITER, trofeul „Dionysos” pentru rolul din „O batistă în Dunăre”, regia Ion Cojar (1998), placheta de aur UARF pentru merite deosebite în dezvoltarea artei şi culturii cinematografice (2001).

În septembrie 2018 , în acelaşi an, s-a retras oficial din teatru, iar în aceeaşi lună a primit titlul de centăţean de onoare al Bucureştiului „în semn de mulţumire pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi promovarea teatrului românesc”.

Când a renunțat să mai apară pe scena, actrița mărturisea că își dorește ca oamenii să și-o amintească așa cum era în vremurile sale glorioase.

În 2019, Ileana Stana Ionescu a primit la gala GOPO premiul pentru întreaga activitate.

Ileana Stana Ionescu, internată la încpeutul lunii iunie

La începutul lunii acești luni, pe 2 iunie, Andrei Ionescu, în vârstă de 97 de ani, a declarat că soția sa, Ileana Stana Ionescu, a fost luată cu salvarea și dusă de urgență la spital.

„S-a simțit extrem de slăbită și am sunat la salvare să vină să vadă ce are. Așa că după un consult medical, cei de pe salvare ne-au spus și ne-au recomandat că cel mai bine este să meargă la spital, să se interneze, pentru a o întări puțin. Am vorbit și la spital și mi s-a zis că au doctorii grijă de ea, i-au pus și o perfuzie să fie mai bine și am toată încrederea că o să fie așa. Acum, după ce s-a internat Ileana la spital, nu am rămas singur acasă, ci cu femeia pe care am angajat-o să aibă grijă de casă”, a declarat atunci Andrei Ionescu pentru Click!.

