Duminică, 30 iunie 2024, România a pierdut una dintre cele mai iubite actrițe, Ileana Stana Ionescu. Vestea morții sale a îndoliat o întreagă țară. Actrița a murit în dimineața zilei de duminică, după o perioadă dificilă în care starea sa de sănătate s-a deteriorat grav.

Andrei Ionescu, soțul îndurerat al regretatei artiste, a făcut primele declarații pentru Click!, exprimându-și durerea profundă. „Ileana mea a murit azi dimineață. Nu a fost deloc bine, în ultima vreme suferise niște comoții cerebrale. Nu și-a luat adio de la mine. Săraca, nici nu mă mai recunoștea”, a mărturisit soțul regretatei artiste.

Andrei Ionescu a împărtășit durerea imensă pe care a simțit-o când soția sa nu-l mai recunoștea.

Ileana Stana Ionescu a fost o figură emblematică în lumea teatrului și cinematografiei românești, fiind apreciată și iubită de public pentru talentul său inegalabil și carisma de pe scenă. Moartea sa lasă un gol imens în inimile celor care au cunoscut-o și admirat-o de-a lungul anilor.

Ileana Stana Ionescu a ajuns la spital la începutul lunii iunie

Pe 1 iunie, Andrei Ionescu mărturisea că soția sa a ajuns de urgență la spital. „Ileana este internată în spital, de o săptămână. S-a simțit extrem de slăbită și am sunat la salvare să vină să vadă ce are. Așa că după un consult medical, cei de pe salvare ne-au spus și ne-au recomandat că cel mai bine este să meargă la spital, să se interneze, pentru a o întări puțin, după care marți o externează, o să iasă din spital și totul o să fie ok.

Am vorbit și la spital și mi s-a zis că au doctorii grijă de ea, i-au pus și o perfuzie să fie mai bine și am toată încrederea că o să fie așa. Acum, după ce s-a internat Ileana la spital, nu am rămas singur acasă ci cu femeia pe care am angajat-o să aibă grijă de casă”, a declarat Andrei Ionescu pentru Click!

