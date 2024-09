Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat vineri, 27 septembrie, pentru Agerpres, că debitele Dunării estimate pentru zilele viitoare nu ar trebui să creeze probleme, însă vor fi situații mai dificile în privința cursurilor interioare de apă.„Ca urmare a Comitetului ministerial pe care l-am avut astăzi la nivelul ministerului şi în care am am evaluat avertizările meteo de Cod galben şi Cod portocaliu şi avertizările hidrologice de Cod portocaliu, înainte de toate, am dispus tuturor colegilor mei să fie pregătiţi pentru intervenţii”, a declarat ministrul.