În 2012, Mircea Solcanu a suferit o operație grea în Viena, mai exact i s-a îndepărtat o tumoare de pe creier. Într-un interviu pentru ciao.ro, fostul prezentator TV a mărturisit că s-a confruntat din nou cu probleme de sănătate, după ce anul trecut a suferit un șoc. Câinele său a fost furat, iar această situație l-a afectat foarte rău, astfel încât i-a scăzut auzul și la urechea stângă. „Din cauza unui șoc provocat de furtul câinelui anul trecut mi-a scăzut auzul și la urechea stângă”, a declarat Mircea Solcanu pentru CIAO.

După operația pe care a avut în urmă cu 10 ani, fostul coleg al lui Cabral a rămas fără auz la urechea dreaptă. „Slavă Domnului, binișor. Nu mă mai mișc ca la 20 de ani, dar probleme majore din cauza tumorii nu am. Doar frustrarea care vine la pachet cu pierderea auzului. Tumoarea pe care am avut-o mi-a spart timpanul de la urechea dreaptă. Și, în timp, am rămas fără auz deloc la urechea dreaptă”, a mărturisit acesta în cadrul interviului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Mircea Solcanu: „Trăiesc într-un oraș și o țară cu tristețea în ADN”

După ce s-a retras din televiziune, el s-a mutat la Constanța și și-a lăsat părul lung, astfel că puțini oameni îl mai recunosc. Mircea Solcanu, în vârstă de 45 de ani, spune că nu își mai dorește să fie recunoscut pe stradă.

„M-am reîntors la Constanța, care e orașul meu natal, mi-am lăsat părul lung, l-am mai tăiat de curând. Însă oamenii cred că îmi recunosc ochii și vocea, deși nu îmi mai doresc. Singurul lucru care contează este că atunci când oamenii mă recunosc, zâmbesc, iar asta îmi este suficient. Trăiesc într-un oraș și o țară cu tristețea în ADN. Iar faptul că ei zâmbesc când mă văd e mica mea victorie din ziua respectivă”, a mai declarat acesta.

Mircea Solcanu este student la Facultatea de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța și se pregătește pentru susținerea lucrării de licență. „În această perioadă scriu la lucrarea de licență, învăț poezii și pregătesc un moment pentru examenul de licență și repet la spectacolul de licență. În iunie-iulie termin”.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro BOMBĂ! Ce interes are Rusia la adresa României. Azi au publicat informația

Observatornews.ro O adolescentă vedetă pe Tiktok, hărțuită de un tânăr de 18 ani. Tatăl ei l-a împușcat mortal. ”L-am auzit și când am ridicat privirea era o gaură în ușă”

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2022. Racii trebuie să privească cu îndrăzneală propriul viitor și să creioneze cele mai importante realizări

Știrileprotv.ro De ce fug românii din Spania. Sute de mii de au plecat deja

Telekomsport Reghe, "prizonier" cu Anamaria Prodan! Femeia i-a interzis să facă un lucru normal în căsnicie: "Ce vrei tu, mă?"