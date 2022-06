Vedeta la Antena Stars a fost invitată la podcastul interpretului de muzică populară Valentin Sanfira, unde a făcut dezvăluiri emoționante. Mirela Vaida a povestit că până la vârsta de 32 de ani, ea a pierdut două sarcini și și-a dorit foarte mult să aibă copii.

Prezentatoarea de la „Acces Direct” a mărturisit că a pierdut o sarcină chiar în timp ce se afla pe scenă și nu a mai putut face nimic. Agitația și stresul erau foarte mari pentru Mirela Vaida și își dorea cu orice preț să devină mamă.

„Am avut noroc de soțul meu. El mi-a zis să cânt muzică de folclor, populară, el mă împinge de la spate. (…) Pe Carla am făcut-o foarte greu. Am pierdut două sarcini. Pe amândouă urât… Adică cu hemorgie, fix pe scenă, unde nu puteai să faci nimic. Aveam deja 32 de ani și eu nu aveam niciun copil. Și mă stresa treaba asta, soțul meu avea 36, era deja timpul să fim părinți”, a povestit Mirela Vaida.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Am mers pe la tot felul de biserici, pe la tot felul de oameni care să îți spună ce să faci”

Rămasă fără nicio speranță, vedeta a mers la mai multe biserici, unde a încercat să caute răspunsuri despre ceea ce i se întâmpla.

„Am fost puternică. Am luat calea mănăstirilor, bisericilor… să întreb de ce mi se întâmplă asta. Mama mea mi-a zis că bunica făcuse 7 copii. Mă gândeam cum să nu pot eu să fac asta… ar fi cel mai mare blestem. Uite așa m-am chinuit mult. Mult. Am mers pe la tot felul de biserici, pe la tot felul de oameni care să îți spună ce să faci, chiar nu mai aveam speranță. Doamna doctor mi-a zis că dacă fac 35 de ani să nu mai aștept, că va trebui să fac fertilizare in vitro. Mi-a zis că șansele scad cu fiecare an după 30 de ani”, a dezvăluit prezentatoarea.

Recomandări „Rusia vine întotdeauna să-i apere pe ai săi”. Cum a primit presa rusă vestea că Ucraina și Moldova sunt candidate la aderarea la UE

Când a rămas însărcinată cu Carla, primul copil, Mirela Vaida nu a vrut să dezvăluie, pentru că se temea să nu aibă din nou probleme cu sarcina.

„Dacă eu pierdusem două sarcini, am spus că nu mai spun până când nu e mare copilul. Am născut-o pe Carla natural, deși doctorița mi-a zis să nu o nasc natural, că am avut probleme, am zis că dacă Dumnezeu mi-a dat copilul eu pot să îl nasc natural. Și am născut, la 33 de ani”, a adăugat vedeta.

GSP.RO Discursul prin care David Popovici i-a cucerit pe maghiari. Ce a spus despre Ungaria într-un interviu

Playtech.ro Rusia, ANUNȚ HALUCINANT! Țara URIAȘĂ pe care o s-o atace prima dată: 'Direct la...'

Observatornews.ro Trei fraţi din Timiş, bătuţi, violaţi şi obligaţi de asistenţii maternali să poarte urzici în lenjerie. Agresorii au fost condamnaţi la 23 de ani de închisoare

HOROSCOP Horoscop 25 iunie 2022. Berbecii au șanse de a dovedi cuiva drag că dorințele sale sunt importante pentru ei

Știrileprotv.ro Surpriză uriașă la graniță. Ce au descoperit polițiștii când au controlat mai multe Dacia Duster transportate pe platformă. FOTO

Orangesport.ro Un livrator de mâncare a primit o comandă de la palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat mai departe l-a şocat

PUBLICITATE Anunț MedLife, care implică dezvoltarea calității serviciilor medicale la nivelul județului Timiș