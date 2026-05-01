Beat și drogat la volan, a ucis o tânără româncă în Italia

Miriam Ciobanu, o tânără româncă din Italia, avea doar 22 de ani și o viață întreagă înainte. Destinul însă i-a fost curmat brusc în noiembrie 2022, când a fost spulberată de un Audi S3 condus de un șofer beat și drogat, pe un drum din Treviso. Conform publicației La Stampa, fata se certase cu iubitul ei în noaptea de Halloween și se întorcea acasă pe jos când a fost lovită mortal.

La aproape 4 ani de la tragedie, tânărul care s-a aflat la volan, Alessandro Giovanardi, a fost condamnat definitiv la trei ani și două luni de închisoare pentru omor rutier. De asemenea, instanța a stabilit despăgubiri imediate de 170.000 de euro pentru tatăl fetei și de 80.000 de euro pentru sora acesteia.

Miriam a fost spulberată cu 158 km/oră

Miriam Ciobanu a sfârșit în zorii zilei de marți, 1 noiembrie 2022, pe o stradă din Pieve del Grappa, o localitate din provincia Treviso, regiunea Veneto, Italia. În jurul orei 4.30, când afară încă era întuneric, fata mergea pe jos spre casă, pe via Vittorio Veneto, după o ceartă cu iubitul ei.

Furioasă și obosită, poate că nici nu a observat mașina care se apropia și care, în câteva secunde, a spulberat-o. Un impact extrem de violent, care nu i-a lăsat lui Miriam nicio șansă de supraviețuire. Șoferul, un tânăr de 23 de ani, ar fi spus ulterior că românca ar fi apărut brusc pe drum și că nu a putut să o evite.

Lovitura puternică a aruncat-o pe Miriam mai întâi pe capotă, apoi pe parbriz, zdrobindu-l, în final prăbușindu-se pe asfalt, la câțiva metri de locul unde s-a produs impactul. Medicii de pe ambulanță nu au putut decât să-i confirme decesul.

Șoferul din Audi S3, un tânăr de 23 de ani din San Zenone degli Ezzelini, se întorcea acasă la San Zenone (Treviso), după o petrecere cu prietenii. Testat de carabinieri la locul accidentului, el a fost găsit pozitiv la alcool și droguri. El a fost arestat, sub acuzația de omor agravat rutier, relata la acea vreme La Stampa.

Miriam tocmai împlinise 22 de ani și era mare iubitoare de cărți și de călătorii. Tânăra lucra ocazional ca barmaniță, dar visul ei era să urmeze facultatea de criminologie din Padova.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE