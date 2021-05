Cozma i-a acuzat direct pe liderii statului de la acea vreme, președintele Ion Iliescu și premierul Petre Roman.

Fostul lider al minerilor a fost somat de Denise Rifai în câteva rânduri să fie atent la limbaj, fiindcă a avut un discurs agresiv, vociferând și acuzând pe un ton războinic.

„M-au adus cu japca pe 14 iunie, îmbrăcat în civil”

„Tovarășul Ion Iliescu împreună cu Petre Roman. Și cu Gelu Voican Voiculescu și cu mulți din Securitate. Pe 13 iunie, minerii și nici eu nu am fost când s-au întâmplat crimele. În București, pe mine m-au adus pe 14 iunie, îmbrăcat civil. Iliescu a folosit în permanență numele Cozma ca să-l compromită. Bineînțeles că a mințit cu nerușinare acest criminal – și subliniez criminal. Minerii nu au fost la Expozițional (n.r. – Romexpo) în prima variantă, au fost la Sala Polivalentă. În total, sunt trei trenuri, două de care nu am știut și al treilea cu patru vagoane, în care am fost adus eu cu japca, la vremea aceea, de Securitate.

Cine erau cei 15.000 de mineri, cu ghilimelele de rigoare, îmbrăcați la Expozițional? Cine erau? Pentru că în 25 de vagoane nu încap 10.000 de oameni, cum a spus Petre Roman. A mințit în permanență, cu nerușinare. Miron Cozma:

„L-am arestat pe Iliescu la Cotroceni”

Într-o fotografie făcută la vremea respectivă, Miron Cozma, îmbrăcat în sacou, stă alături de Ion Iliescu și Petre Roman. Care este explicația fostului lider al minerilor pentru această poză?

„Eu am arătat acea fotografie Procuraturii. Eu m-am turnat pe mine. Minciuni sfruntate ale acestui manipulator ordinar, îmi cer scuze pentru limbaj, dar să mă dea Iliescu în judecată! CNA, vă rog să nu o sancționați pe domnișoara, dar sunt oripilat de mizeriile care s-au întâmplat. Iliescu mi-a mulțumit, fiindcă așa a învățat la Moscova, să manipuleze opinia publică. Eu l-am arestat pe Iliescu la Cotroceni! Era arestat de mine acolo. Am vrut să-l împușc pe Ion Iliescu la Cotroceni în 1991! Mi-a propus să fiu prim-ministru, în locul lui Roman, nu ministru de interne. Să zică merci că sunt credincios și cred în Dumnezeu, că altfel îl împușcam”, a declarat Miron Cozma.

Miron Cozma a fost prezent la București în cadrul primei mineriade post-decembriste, din iunie 1990, apoi a condus mineriadele din 1991 și 1999.

În urma acelor mișcări violente, care au dus la demisiile guvernelor Petre Roman și Radu Vasile, Miron Cozma a petrecut aproape 11 ani după gratii pentru subminarea puterii de stat.

