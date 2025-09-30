Un accident despre care s-a vorbit puțin

Potrivit publicației Telex.hu, avionul, un Tu-154 cu înmatricularea HA-LCI, a decolat din Budapesta abia la ora 22.40, după mai multe întârzieri ciudate și chiar o pană de curent pe aeroport. După ce a trecut de Cipru, echipajul a luat legătura cu aeroportul din Beirut, care le-a cerut să facă un tur de așteptare. La ora 2.33, aeronava a dispărut de pe radare.

#OTD in 1975: Malev Hungarian Airlines 240 crash off Beirut (Lebanon) https://t.co/w5MyOjuD2N pic.twitter.com/CRmfV6Jdz9 — Air Crash Daily (@aircrashdaily) September 30, 2022

La scurt timp, resturi au fost observate pe mare, iar autoritățile libaneze au început recuperările. Fragmente ale avionului și trupurile unor victime au fost scoase la suprafață, însă multe cadavre nu au fost identificate și au fost îngropate într-o groapă comună.

Oficial, ancheta s-a închis repede, iar guvernul ungar a transmis încă din octombrie 1975 că epava se află la peste 500 de metri adâncime și nu poate fi recuperată. Cutia neagră nu a fost adusă la suprafață, deși existau oferte de ajutor din partea britanicilor și a sovieticilor.

Ipoteze care circulă de 50 de ani

Deoarece ancheta nu a oferit răspunsuri, jurnaliști, rude ale victimelor și foști piloți au încercat să afle adevărul. Au apărut documentare și cărți, dar și teorii greu de verificat.

Martori aflați în apropierea coastei din Beirut au povestit că au văzut o explozie pe cer, urmată de o minge de foc care a căzut în mare. Aceasta susține ideea că avionul ar fi fost doborât, nu prăbușit din cauza unei defecțiuni.

O altă ipoteză este că avionul transporta arme către organizații palestiniene sprijinite atunci de țările blocului estic. Martori au spus că unele scaune ar fi fost scoase și înlocuite cu lăzi sigilate. În acea perioadă, Malév ar fi făcut și curse speciale de transport.

Nu este exclus ca la bord să fi fost membri PLO sau alți pasageri considerați ținte de către grupuri rivale ori chiar de către Israel. Se discută și varianta că lideri palestinieni importanți ar fi trebuit să fie pe acel zbor, dar și-ar fi schimbat planurile în ultima clipă.

„A fost o poziție strigător la cer de falsă, pe care circumstanțele și mărturiile martorilor o contraziceau clar”, a scris mai târziu pilotul Malév Fülöp András, convins că avionul a fost doborât, iar adevărul ascuns de autorități.

Victimele tragediei, uitate de autorități

Printre cei 60 de morți s-au aflat 11 maghiari: echipajul format din 10 persoane și un pasager civil, dar și patru călugărițe franceze, doi diplomați finlandezi, o familie britanică, un angolez, un saudit, un egiptean și zeci de libanezi. Nu a existat niciun supraviețuitor.

În anii următori, rudele victimelor au cerut de mai multe ori redeschiderea cazului. După 1989, subiectul a revenit în presă, iar în 2009, statul ungar a decis să ofere despăgubiri familiilor. Totuși, nicio investigație oficială nu a reușit să stabilească adevărul.

La cinci decenii de la tragedie, prăbușirea avionului Malév 240 rămâne un mister al aviației civile. Întrebările despre întârzierea decolării, pana de curent, încărcătura avionului și explozia din aer nu și-au găsit răspuns.

Pentru familiile celor care au murit este tot mai clar că adevărul complet nu va mai fi aflat niciodată.