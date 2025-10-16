Slujba de sfinţire a fost oficiată de înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

„Acest centru înseamnă un mare fapt al milei creştine, ridicarea unui asemenea aşezământ. Pentru că, atunci când va veni vremea să plecăm din lumea aceasta, Dumnezeu ne va întreba de faptele milei creştine”, a declarat Mitropolitul Andrei Andreicuţ.

Centrul va putea găzdui aproximativ 35 de copii, conform informaţiilor furnizate de unul dintre preoţii implicaţi în proiect. Acesta va oferi asistenţă complexă pacienţilor minori cu boli cronice progresive.

„Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sf Hristofor este un proiect medico-social al Asociaţiei Sf. Nectarie Cluj, patronată de Arhiepiscopia noastră. Este un spital ce va oferi asistenţă medicală, psihologică, spirituală, socială pacienţilor minori cu boli cronice progresive, care, din nefericire, fac improbabilă supravieţuirea până la vârsta de adult”, a explicat preotul Emanuel Komives.

Centrul dispune de 19 saloane, cu 35 de locuri pentru pacienţi şi trei pentru aparţinători. Include săli de tratament, spaţii de joacă şi cabinete medicale. Scopul este de a reda bucuria copilăriei pacienţilor aflaţi în îngrijire.

