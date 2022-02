Moartea lui Rayan, deplânsă în întreaga lume. Papa Francisc: „Un popor întreg a încercat să salveze un copil”

Operațiunea de salvare a micuțului Rayan, captiv într-un puț, la 32 de metri adâncime, a fost urmărită în întreaga lume. Băiatul a căzut, pe 1 februarie, în fântână, în timp ce tatăl său lucra în apropiere. A urmat o mobilizare impresionantă, iar echipe de salvare au lucrat zi și noapte pentru a-l scoate din puț. Sâmbătă seară, salvatorii au reușit să ajungă la el. Prea târziu, însă.

De atunci, pe rețelele de socializare au fost publicate o mulțime de mesaje de condoleanțe și de susținere.

În această tragedie, Papa Francisc a lăudat mobilizarea oamenilor. „Pe lângă atâtea vești proaste, sunt lucruri bune. Astăzi aș vrea să menționez două: unul, în Maroc, unde un popor întreg a încercat să salveze un copil, Rayan”.

Și președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj de condoleanțe. „Vreau să spun familiei micuțului Rayan și poporului marocan că împărtășim durerea voastră”, potrivit The Guardian.

„Cu toții am avut speranța că micuțul Rayan va reuși”, a transmis scriitoarea marocan-americană Laila Lalami.

Regele Marocului, Mohammed VI, a vorbit direct cu părinții băiatului, Khaled Oram și Wassima Khersheesh, pentru a-și exprima condoleanțe.

Detaliile despre misiunea complexă și periculoasă au ținut primele pagini ale ziarelor din întreaga lume, iar paginile de socializare erau pline de mesaje de susținere pentru băiat alături de hashtagul # SaveRayan.

Ismaël Bennacer, mijlocașul algerian de la AC Milan, care a postat un mesaj emoționant însoțit de o poză cu un băiețel care se ridică spre cer în timp ce ține în brațe un balon ascuțit în inimă în culorile drapelului marocan.

„Curajul lui Rayan va rămâne în amintirile noastre și va continua să ne inspire”, a scris fotbalistul pe Twitter.

Le courage de Rayan restera dans nos mémoires et continuera de nous inspirer.



Le dévouement du peuple marocain et des secouristes également.



Immenses pensées aux parents et aux proches. QuAllah accorde à ce guerrier le plus haut degré du paradis. ?? pic.twitter.com/Bl4PEODUy6