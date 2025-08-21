Bătut, jignit și umilit

Raphaël Graven, fost militar în vârstă de 46 de ani, cunoscut online ca Jean Pormanove (JP), era unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din Franța pe platforma Kick, cu peste un milion de abonați pe diverse rețele.

Graven a murit luni, 18 august, în sud-estul Franței, în timpul unei transmisiuni care depășise 298 de ore. Potrivit imaginilor distribuite online, colegii săi de stream au realizat că acesta decedase în timp ce se aflau împreună și au întrerupt imediat emisia. Parchetul din Nisa a deschis o anchetă, iar o autopsie urmează să stabilească exact cauza morții.

Pe canalul său Kick, cu jumătate de milion de urmăritori, JP apărea frecvent alături de alți trei influenceri: Owen Cenazandotti („Naruto”), Safine Hamadi („Safine”) și un bărbat poreclit „Coudoux”, o persoană cu dizabilități aflată sub tutelă.

În videoclipurile grupului, atât Graven, cât și „Coudoux” erau adesea bătuți, jigniți și umiliți de Cenazandotti și Hamadi, care îi pălmuiau, îi strângeau de gât și turnau diverse lichide pe ei. Creatorii susțineau că aceste scene aveau rol „umoristic”, însă mulți spectatori au denunțat cruzimea imaginilor.

Recomandări Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro

Transmisiile generau venituri importante

În ciuda abuzurilor, transmisiunile generau venituri importante: abonați plătitori și donații directe, încurajate adesea prin comentarii care cereau umilințe și mai dure. La finalul ultimului maraton live, suma strânsă depășea 36.000 de euro.

Deja în decembrie 2024, un articol al site-ului de investigații Mediapart expusese practicile grupului. Procurorul din Nisa a deschis atunci o anchetă preliminară privind incitarea la ură și violență împotriva persoanelor cu dizabilități, agresiuni în grup asupra unor persoane vulnerabile și difuzarea de imagini cu acte de violență.

În ianuarie, Cenazandotti și Hamadi au fost reținuți, apoi eliberați, iar echipamentele studioului lor din Contes – compania LeLokal, fondată de Cenazandotti – au fost confiscate. Atât presupusele victime, cât și agresorii au negat faptele în fața anchetatorilor.

În ciuda acestui trecut, cei doi au publicat mesaje emoționale după decesul lui JP. „Fratele meu, partenerul meu, prietenul meu… Te iubesc și ne va fi dor de tine enorm”, a scris Cenazandotti pe Instagram, în timp ce Hamadi a transmis: „Odihnește-te în pace, fratele meu”.

Stare precară de sănătate

Totuși, numeroase înregistrări difuzate pe rețele arată că sănătatea lui Graven era fragilă, iar colegii săi discutau deschis posibilitatea ca acesta să moară în timpul unei transmisiuni. Într-un clip, ei l-au constrâns să declare că, dacă i se întâmplă ceva, ar fi exclusiv din cauza problemelor sale medicale, nu din vina lor.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

„Moartea lui Jean Pormanove și abuzurile la care a fost supus reprezintă o atrocitate. Transmit condoleanțe familiei și apropiaților săi. A fost umilit și maltratat luni de zile, în direct, pe Kick”, a declarat Clara Chappaz, ministrul delegat francez pentru digital și inteligență artificială.

Ea a sesizat autoritatea de reglementare ARCOM și a raportat cazul pe platforma Pharos pentru conținut ilegal online.

Ce este streaming-ul

Streamingul este o tehnologie care permite transmiterea continuă de conținut multimedia (audio sau video) către un utilizator, astfel încât acesta să poată fi vizionat sau ascultat în timp real, fără a fi necesară descărcarea integrală a fișierului. Practic, conținutul este transmis pe măsură ce este redat, creând o experiență continuă.

Atunci cand vorbim despre streaming, ne referim la 3 tipuri principale – audio, video si live. Dintre toate cele 3 tipuri de streaming, live-ul este poate cel mai greu de realizat.

Prin live streaming înțelegem că fișierele video sau cele audio rulează în timp real, în timp ce se încarcă. Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că cea mai răspândită utilizare a live streaming-ului o reprezintă transmisiile live, dar mai ales, că majoritatea companiilor de televiziune și radio folosesc streaming live pentru a reda emisiunile online.

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Cu ajutorul streaming-ului, fișierele audio sau cele video rulează în timp real și se încarcă în același timp. Este o diferență foarte mare între streaming și metoda de descărcare (download), deoarece, datorită streaming-ului, materialul pe care îl livrăm se afișează imediat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE