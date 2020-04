De Ionuț Iordache,

Tom Moore a avut această idee în urmă cu o săptămână, când și-a propus să strângă 1.000 de lire sterline pentru o asociaţie de caritate din Marea Britanie. Veteranul în vârstă de 99 de ani a spus că va face 100 de ture în curtea casei sale ajutat de cadrul metalic. Imaginile au ajuns în presă, iar oamenii au început să doneze.

În urmă cu trei zile, Tom Moore reușise să depășească considerabil ținta propusă, adunând din donații 500.000 de lire. Apoi, povestea sa a fost prezentată de BBC și a devenit virală.

Între timp, Tom Moore a terminat și cele 100 de ture, în aplauzele militarilor englezi. A spus că “mă simt bine şi sper că şi voi vă simţiţi la fel”.

He’s done it! ?#CaptainTomMoore has completed his 100 laps before his 100th birthday live on #BBCBreakfast! ?

He’s raised over £12 million for the #NHS

Well done @captaintommoore from everyone at the @BBC ? pic.twitter.com/rtil8gKKmJ