Modele de subiecte la Limba Română pentru Bac 2025

Minsterul Educației a publicat pe site-ul dedicat, subiecte.edu.ro, modele de subiecte pentru limba și literatura română cu ajutorul cărora elevii se pot antrena pentru examenul din 10 iunie.

Examenul testează competențele absolvenților de liceu în domeniul literaturii române, al gramaticii și abilitățile de exprimare și argumentare. De asemenea, examenul are ca scop evaluarea cunoștințelor despre operele și autorii studiați în liceu.

Vezi modele de subiecte la Limba română pentru BAC 2025:

Modele de subiecte la Limba Română pentru Bac 2025 – profil umanist

SUBIECTUL I (50 de puncte)

Citeşte următorul fragment:



Duminică, 12 august. Am căutat la izvoare pe Vasile fotograful să ne „imortalizăm” – măicuța și cu mine – într-o poză „artistică”. Măicuța era foarte frumos îmbrăcată, în alb, și pieptănată cu cele două cozi pe cap. Am ales o poziție pe trepte, având pavilionul de cură în spate, ca un „fond” balnear. Poate că e un obicei depășit de a te fotografia, și mai ales în port popular. La mine este mai degrabă un obicei de familie. Tata mă alesese în copilărie ca modelul lui preferat. El avea pasiunea fotografiatului. Ținea să imortalizeze toate momentele și locurile care îi plăceau. Aparatul „Leica” era foarte modern prin 1934. […]

Dacă aș fi avut și eu această îndemânare și talent, cred că aș fi fotografiat pe tata, în toate momentele, la toate orele din noapte și zi. Dar, așa cum se întâmplă mai adesea, cel care fotografiază nu apare pe peliculă. Totuși, uneori tata nu rămânea în pagubă, deoarece îl fotografia mereu Radu, soțul meu, și deseori chiar când nu observa. Într-un rând, Radu l-a surprins în vizor strănutând. E o scenă rară în maldărul de fotografii cu tata. Asta însă îl supăra.

Supărarea nu ținea mult. Un fotograf îl înțelege numaidecât pe altul. […]



Luni, 13 august. Expediem o telegramă Letiției Slăvoacă Miron, vestind-o că sosim la Ilva Mare sâmbătă 18 august. La poștă ne aștepta corespondență: două scrisori de la soțul meu, romanul Răscoala, tradus în ungurește de Galdi Laszlo, și alte două scrisori – adresate nouă la București – din partea Letiției, precum și una de la Liviu H. Oprescu.

Scrisoarea lui Radu, pe optsprezece pagini, ne-a delectat prin umorul ei dens. Un obicei luat de la tata care îi relata pe larg măicuței întâmplările de peste zi, mai cu seamă din călătoriile în străinătate. Scrisorile erau întocmite de tata întotdeauna în ceasurile imediat următoare evenimentelor respective, când firesc ar fi fost să se odihnească.

Era un mod al lui de relaxare, de recreere. Poate că cea mai caracteristică în acest sens este scrisoarea, de „numai” șaisprezece pagini, expediată de la Oslo, la 18 martie 1928, duminică seara. […]

Odată ajunse la preoteasa Lazăr, ni se comunică regretul că nu am participat și noi la botezul nepotului ei, la petrecerea care a avut loc cu cei treisprezece invitați, dintre care cel mai plăcut musafir a fost pictorița Ileana Colonel Antonu, care a cântat și a fluierat doine, înveselind toată adunarea.

O cunoșteam din anii trecuți. În drum spre casă, am întâlnit-o pe pictoriță care, bucuroasă, ne-a invitat vineri, să ne arate colecția sa de tablouri și obiecte de artă.

Vineri, 17 august. Astăzi ne pregătim să mergem în vizită la Ileana Colonel Antonu – născută Cheffa –

împreună cu părintele Lazăr și soția. […] Pictorița este o femeie frumoasă, în ciuda celor șaizeci și cinci de ani ce-i poartă. E grațioasă și plină de temperament. Studiile și le-a făcut în Franța. A călătorit mult, culegând de peste tot frumosul, în toate formele lui. Originară din Bistrița, s-a stabilit până la urmă în Sângeorz. Din discuție, aflăm că multe țărănci vin la ea și o roagă ca, dintr-un chip mic, „cât un bob de porumb”, dintr-o fotografie aproape ștearsă, să le zugrăvească copilița sau feciorelul morți mai demult. Vor, sărmanele, să aibă „chipul mare și zugrăvit în culori frumoase”. Întotdeauna pictorița le-a satisfăcut dorințele. Atunci când le întreabă dacă „băiata” seamănă, mulțumirea lor este desăvârșită. „Aproape că grăiește”, răspund ele.

Puia Florica Rebreanu, Pământul bătătorit de părintele meu. File de jurnal

Recomandări Cum îi pot ajuta părinţii pe copii să treacă peste stresul de dinaintea Bacalaureatului. Sfaturile unui psiholog

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.

Indică sensul din text al cuvântului depășit și al secvenței pe larg. 6 puncte Menționează două domenii artistice în care se manifestă talentul Ileanei Colonel Antonu, utilizând informaţiile din textul dat. 6 puncte Precizează o caracteristică a scrisorii trimise de Radu soției sale, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte Explică un motiv pentru care Liviu Rebreanu scria scrisori imediat după câte un eveniment. 6 puncte Prezintă, în 30-50 de cuvinte, reacția femeilor la vederea portretelor realizate pornind de la fotografii în care apar copiii lor, aşa cum reiese din textul dat. 6 puncte

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă fotografiile au sau nu un rol important în viața unei persoane, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Pământul bătătorit de părintele meu. File de jurnal de Puia Florica Rebreanu, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea, respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte. 6 puncte

În vederea acordării punctajului, textul trebuie să dezvolte subiectul propus.

Recomandări Nicușor Dan, noi negocieri cu partidele pentru stabilirea taxelor și impozitelor, ca să reducă deficitul. Când se decide premierul

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

Sunt zece ani. Ce curios îmi pare

Aspectul lucrurilor vechi, uitate!

Ca dintr-un somn, deodată deșteptate,

Parcă privesc c-un aer de mirare…

Mai strâmtă-i casa, toate-s micșorate,

Mă uit ca-n vis, și caut prin sertare,

Nimicuri scumpe… inima-mi tresare

De-o sfântă și duioasă pietate.

Aceleași cadre-mpodobesc păreții,

Din rame, cată lung și trist la mine:

Povești pierdute-n haosul vieții.

De farmecul de-odinioară pline,

Îmi readuc parfumul tinereții…

Parfum de flori crescute pe ruine.

Alexandru Vlahuță, Sonet

Notă:

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui

personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

– evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj ale textului narativ studiat, relevante pentru construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice, limbaj etc.).

Recomandări Avantajul strategic al ucrainenilor pe care rușii n-au nicio șansă să-l combată. Interviu cu generalul Virgil Bălăceanu

Notă:

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Modele de subiecte la Limba Română pentru Bac 2025 – profil real

Bareme de corectare pentru modele de subiecte la Bac 2025 Limba Română

Bareme de corectare pentru modele de subiecte la Bac 2025 Limba Română – profil real

Bareme de corectare pentru modele de subiecte la Bac 2025 Limba Română – profil umanist

Calendar Bacalaureat 2025

Calendar Bacalaureat 2025 – sesiunea de vară

16 – 20 decembrie 2024: Înscrierea candidaților pentru susținerea probelor A, B, C, D din cadrul examenului național de bacalaureat – 2025

27-29 ianuarie 2025: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

29-31 ianuarie 2025: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

3-5 februarie 2025: Evaluarea competențelor digitale – proba D

5-7 februarie 2025: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

2-6 iunie 2025: Înscrierea candidaților la probele scrise ale primei sesiuni de examen

6 iunie 2025: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 iunie 2025: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

11 iunie 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

13 iunie 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

16 iunie 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

20 iunie 2025: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

23-24 iunie 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

30 iunie 2025: Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bac 2025 – sesiunea de toamnă

14-21 iulie 2025: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

4-5 august 2025: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

5 august 2025: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

6 august 2025: Evaluarea competențelor digitale – proba D

7-8 august 2025: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

11 august 2025: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

12 august 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

14 august 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2025: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

19-20 august 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

26 august 2025: Afișarea rezultatelor finale

Sursă foto – Shutterstock.com