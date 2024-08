Croată de origine germană, Ivana Knöll a atras atenția la Campionatul Mondial din Qatar prin „ținutele” pe care le-a purtat pe stadioane, depășind în popularitate merituoasa echipă a lui Zlatko Dalici, care a cucerit medaliile de bronz.

La EURO 2024, modelul a avut mai putină expunere, în condițiile în care „șahiștii” au fost eliminați din faza grupelor.

Acum, fosta Miss Croația ține prima pagină a tabloidelor, după ce „s-a accidentat” în insula elenă de lux Mykonos.

„Sâmbătă noaptea târziu am părăsit un mic club de noapte din orașul vechi din Mykonos. Din păcate, suprafața de la ieșire era în stare proastă, așa că am căzut și mi-am răsucit piciorul. Inițial, am crezut că e doar o entorsă, însă, mai târziu, spre dimineață, au început durerile groaznice”, a explicat Ivana.

„Nu mai puteam sta pe două picioare. Hotelul a trimis apoi un doctor. A văzut imediat că e grav și m-a dus la clinică”, adăugat modelul. Diagnosticul: peroneu fracturat!

„Recuperarea completă durează trei luni. La început trebuie merg în cârje, timp de trei săptămâni”, a spus ea.

Deși „accidentată”, Knöll, care lucra ca DJ pe insula greacă, speră să partiicipe la Festivalul Glücksgefühle (12-15 septembrie, Hockenheimring, Germania).

„Aștept cu nerăbdare, nicio fibula ruptă nu mă poate opri”, a promis modelul.

Capul de afiș al festivalului este trupa Backstreet Boys, care susține singurul spectacol în Germania din acest an.

