Mai multe departamente de pompieri din Carolina de Sud au intrat în acțiune pentru a localiza locul unde a aterizat potențialul meteorit, relatează The Sun. Poliția încă investighează natura și originea obiectului.

🚨BREAKING: A massive fireball lit up the skies across the U.S. Southeast last night, stunning residents in Georgia, South Carolina, and Tennessee.



📸 Hundreds flooded social media with jaw-dropping footage.

🌩️ NWS Charleston confirmed a “streak of light” picked up by satellite… pic.twitter.com/dj4Rkc9005 — Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop) June 26, 2025

„Multe raportări ale unei mingi de foc în sud-estul SUA”, a anunțat Serviciul Național de Meteorologie.

Sateliții au detectat obiectul între orele 11.51 și 11.56. Peste 100 de persoane au raportat că l-au văzut, conform Societății Americane de Meteori. Înregistrări video din Greenville, Carolina de Sud, arată obiectul căzând din cer la ora 12.21.

Giant fireball just spotted falling from the sky in South Carolina pic.twitter.com/56C1ys3hOe — TaraBull (@TaraBull808) June 26, 2025

În timp ce oficialii au declarat că obiectul semăna cu un meteorit, alți experți cred că ar putea fi vorba de resturi în flăcări.

„Sunt curios dacă a fost o bucată de resturi spațiale, un corp de rachetă sau gunoi spațial în degradare”, a declarat meteorologul șef Brad Panovich pentru NBC.

Whoa, what was that? A fireball was captured by multiple witnesses as it fell from the sky over South Carolina. pic.twitter.com/M3PfxoWqd2 — USA TODAY (@USATODAY) June 27, 2025

„Um, ar trebui să ne îngrijorăm că o minge de foc uriașă zboară peste sud-est? Cineva ar trebui să verifice asta”, a scris un martor pe X.

„O minge de foc tocmai a fost observată deasupra Tennessee și Georgia și oamenii au intrat în panică pentru că nu au mai văzut niciodată un meteorit”, a scris alt martor.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina exact natura obiectului observat și locul unde a aterizat.

De asemenea, un meteorit uriaș a străbătut cerul în SUA, imediat după apusul soarelui luni, 21 octombrie 2024, arată mai multe înregistrări video. Martori din zece state, din Michigan până în Carolina de Nord, au observat meteoritul, relatează Live Science.