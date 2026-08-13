Jesser Cervantes, aflat într-o barcă mică de lemn, a reușit să prindă o caracatiță, dar aceasta s-a agățat imediat de el, relatează cotidianul britanic The Sun.

Imaginile arată cum tentaculele caracatiței i se lipesc de față, folosindu-și ventuzele în timp ce pescarul încearcă disperat să le desprindă. La un moment dat, aceasta i-a blocat gura, făcând situația și mai periculoasă.

„Caracatița pe care am prins-o a fost foarte greu de manevrat. Aproape că mi-a distrus fața”, a declarat Cervantes.

Pentru a elibera ventuzele caracatiței, pescarul a fost nevoit să folosească o tulpină de bambus tăiată, lovind-o până când aceasta a cedat. După câteva momente tensionate, Cervantes a reușit să o desprindă și să o elibereze în apă.

Cervantes, un pescar cu experiență, a explicat că astfel de incidente nu sunt neobișnuite.

„Multe caracatițe reacționează la fel atunci când sunt prinse”, a adăugat el. Acestea sunt cunoscute pentru inteligența lor remarcabilă, corpul flexibil și ventuzele puternice, care le permit să se agațe de aproape orice suprafață.

Terrifying moment octopus latches on fisherman's face in suffocating tug-of-war pic.twitter.com/PsAgM4ddFd — The Sun (@TheSun) August 13, 2026

Ventuzele lor pot genera o forță de prindere surprinzător de mare, ceea ce le face dificil de îndepărtat fără a desface fiecare tentacul cu grijă.

Un caz similar a avut loc în 2023, în Primorsky Krai, Rusia. Un scafandru a fost atacat de o caracatiță după ce i-a deranjat habitatul. În ciuda eforturilor de a se elibera, scafandrul a fost nevoit să înoate spre suprafață pentru aer. Chiar și atunci, caracatița îi acoperea o parte din față. Potrivit presei locale, bărbatul a scăpat de caracatiță după câteva minute.

În Texas, un băiat de șase ani a fost rănit de o caracatiță uriașă la Acvariul din San Antonio, potrivit relatării mamei sale.

Caracatița comună, specia implicată în ambele incidente, nu este considerată periculoasă pentru oameni. Potrivit National Geographic, pot atinge o lungime de până la 1,3 metri și o greutate între 3 și 10 kilograme.





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