Verdict după 30 de ani

Declarația de vinovăție a fost primită cu emoție profundă de familia lui Shakur, care a asistat la proces, unii membri îmbrățișându-se și plângând în sala de judecată.

În schimb, Davis, îmbrăcat într-un costum negru, a ascultat impasibil verdictul înainte de a anunța că va face apel. Sentința sa va fi pronunțată pe 13 octombrie, anunță BBC.

Tupac Shakur, unul dintre cei mai influenți artiști ai hip-hop-ului, a fost împușcat mortal la vârsta de 25 de ani în timpul unei cariere fulminante.

Albumele sale s-au vândut în peste 75 de milioane de exemplare la nivel global, lăsând o moștenire de necontestat în lumea muzicală.

Dovezi-cheie chiar din declarațiile lui Davis

Elementul central al cazului împotriva lui Davis au fost propriile sale mărturisiri. În mai multe interviuri publice, în documentare și în memoriile sale din 2019, „Compton Street Legend”, Davis a recunoscut că se afla în Cadillac-ul alb din care au fost trase focurile fatale.

În plus, în 2008, în timpul unui interviu secret cu poliția în cadrul unei anchete privind moartea rapperului Notorious B.I.G., Davis a vorbit despre rolul său în uciderea lui Shakur.

Cu toate acestea, divulgările ulterioare din cartea sa și din interviurile media au anulat un acord de protecție anterior, permițând utilizarea mărturiilor sale împotriva sa în proces, relatează BBC.

Procurorii au demonstrat că Davis, deși nu a tras personal focurile de armă, a fost cel care a ordonat atacul și a furnizat arma folosită de nepotul său, Orlando Anderson. Atacul ar fi fost plănuit ca răzbunare în urma unei altercații între Anderson și Shakur, petrecută cu câteva ore înainte în Las Vegas.

A încercat să explice că a exagerat

Procesul a fost marcat de încercările apărătorilor lui Davis de a convinge juriul că declarațiile acestuia erau simple povești exagerate menite să vândă cărți, nu mărturisiri reale. „Nu există dovezi”, a spus avocatul său, Michael Sanft, în pledoaria finală, acuzându-l pe Davis că este un mincinos.

În schimb, procurorul Binu Palal i-a îndemnat pe jurați să ia în considerare cuvintele lui Davis și să îl găsească vinovat. „El este cel care ia deciziile – în fiecare instanță, în fiecare iterație, el este liderul bandei South Side Crips”, a declarat Palal în fața instanței. „Când ai liderul bandei, care stă pe scaunul din față atunci când se trage, nu există nicio îndoială că este responsabil.”

Moartea lui Tupac a alimentat teorii ale conspirației timp de 30 de ani

Cazul uciderii lui Tupac Shakur a fost, timp de trei decenii, una dintre cele mai faimoase enigme nerezolvate din Statele Unite, alimentând teorii ale conspirației și speculații. Crima a avut loc într-o perioadă de rivalitate puternică între scenele rap de pe Coasta de Est și Coasta de Vest și pe fundalul conflictelor dintre bandele Bloods și Crips, strâns legate de cultura hip-hop a vremii.

În afara tribunalului, fanii devotați ai lui Shakur au așteptat cu sufletul la gură decizia juriului, unii izbucnind în lacrimi, alții aclamând verdictul. „Am așteptat acest moment atât de mult timp”, a spus unul dintre susținătorii artistului, evident emoționat.

Înainte ca ședința să se încheie, Davis a ridicat mâna pentru a cere judecătorului Clark County District, Carli Kierny, câteva obiecte personale, inclusiv telefonul său. „Aș dori să fac apel în această privință”, a adăugat el, primind asigurări că va putea face acest lucru după pronunțarea sentinței.

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