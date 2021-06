În imagini, se poate vedea cum bărbatul ține amenințător cutițul în mână și-l îndreaptă spre un bărbat pe stradă, care încearcă disperat să se apere cu un rucsac și să-l oprească pe agresor. Mai mulți oameni ai legii îl înconjoară pe agresor, iar la un moment dat, reușesc să-l prindă, după ce-l împușcă în picior.

Vă avertizăm că imaginile vă pot afecta emoțional.

⭕️In Würzburg, #Germany, an unknown person attacked passers-by with a knife. Several people were stabbed. pic.twitter.com/v1c7NGC3xQ