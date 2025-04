Conducerea de la Kiev și aliații săi occidentali au denunțat un atac deliberat asupra civililor și o crimă de război.

În schimb, Ministerul rus al Apărării a susținut că ținta a fost un restaurant în care avea loc o întâlnire între comandanți ucraineni și instructori militari din Occident.

„O reuniune între comandanți militari și instructori occidentali, care se desfășura la un restaurant în Krivoi Rog, a fost vizată pe 4 aprilie, la ora 18:49. Lovitura de precizie a fost efectuată cu o rachetă cu încărcătură puternic explozivă. În urma atacului, inamicul a pierdut până la 85 de militari și ofițeri străini”, a susținut Moscova.

Totuși, imaginile surprinse de camerele de supraveghere din interiorul și din exteriorul restaurantului contrazic această versiune. Potrivit imaginilor, în restaurant se aflau doar câțiva angajați, iar în exterior nu exista niciun vehicul militar. Este ceva firesc pentru regimul de la Moscova să găsească fel și fel de motive inventate pentru atacurile sale aeriene în Ucraina.

Right after the Russian missile attack on Kryvyi Rih that killed 20 people, including 9 children, the Russian Ministry of Defense admitted to the strike.



They claimed it was aimed at a restaurant full of Ukraine-NATO generals, bragging about taking out a gazillion NATO soldiers… pic.twitter.com/zETIFAvBxc