Femela cimpanzeu Vanilla și sora ei, Shake, au ajuns la sanctuarul Save the Chimps, de pe insula Fort Pierce, Florida.

Îngrijitorii sanctuarului au publicat imagini cu momentul în care Vanilla a ieșit din cușcă pentru prima oară în viața ei.

A 28-year-old chimpanzee named Vanilla was “in awe” as she saw open sky for the first time at a sanctuary in Florida, rescuers say.



According to Save the Chimps, Vanilla was a survivor of a now-closed research lab in New York where animals were kept in small cages. pic.twitter.com/JAoCiK2rQG