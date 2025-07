Un incident șocant a avut loc în Singapore, când o groapă uriașă s-a deschis brusc pe șosea, înghițind o mașină. Potrivit agenției naționale de apă PUB, evenimentul s-a produs în jurul orei 17.50, la intersecția Tanjong Katong Road South și Mountbatten Road.

Înregistrări video surprinse de camerele de bord arată momentul în care asfaltul cedează, formând o groapă adâncă în care a căzut un vehicul. Martorii au reacționat prompt: au folosit o frânghie pentru a scoate șoferița din mașină.

CAR SWALLOWED BY SINKHOLE IN TANJONG KATONG ROAD SOUTH SINGAPORE.



On July 26 at around 5:50 PM, a sudden sinkhole opened up along Tanjong Katong Road South, swallowing a black Mazda driven by a woman. pic.twitter.com/fApa8xkpzJ