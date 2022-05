După ce și-a încheiat discursul, președintele rus s-a îndreptat către scaunul său pentru a urmări parada. O păturică era așezată pe scaun. O ia și o pune peste picioare. Gestul a devenit motiv de speculații în tabloidele britanice.

Express, Daily Mail și The Sun au scris articole în care vorbeau despre teoriile, lipsite până acum de dovezi, că președintele rus ar avea probleme de sănătate.

9 degrees and cloudy in Moscow for the Victory Day parade so Putin had a thick green blanket.

? The weather meant the popular flyover was cancelled. Former Moscow Mayor Yuri Luzhkov always found a few rubles to seed the clouds. https://t.co/oewPFoZEuM