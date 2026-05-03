Unele monede de 2 euro pot valora până la 3.000 de euro

Moneda de 2 euro este una dintre cele mai populare și utilizate cupiuri din zona euro. Aceste monede au un diametru de 25,75 mm, cântăresc 8,5 grame și sunt fabricate dintr-un aliaj de cupru, nichel și zinc.

Mulți oameni păstrează astfel de monede prin casă fără să bănuiască faptul că unele dintre ele pot valora mult mai mult decât suma inscripționată. Printre cele mai căutate se află anumite monede de 2 euro, care pot ajunge la prețuri de mii de euro pe piața colecționarilor.

Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, valoarea unei monede crește în funcție de mai mulți factori: tiraj foarte redus, ediție comemorativă, erori de batere, stare excelentă de conservare sau cerere mare din partea colecționarilor.

Chiar și o monedă folosită zilnic poate deveni valoroasă, dacă provine dintr-o serie rară.

Cele mai căutate monede de 2 euro

Monaco 2007 – Grace Kelly

Cea mai căutată monedă de 2 euro este ediția comemorativă emisă de Monaco în 2007, cu chipul Grace Kelly, fiind produse doar aproximativ 20.000 de exemplare.

Valoarea estimată ajunge la aproximativ 2.750 de euro.

Lithuania 2021 – Žuvintas

Această monedă este dedicată zonei protejate Žuvintas din Lituania. Un detaliu rar de pe margine, existent pe aproximativ 500 de exemplare îi poate ridica valoarea până la 2.000 de euro.

Monaco 2015

O altă piesă foarte căutată este moneda emisă în 2015 de Monaco. Aceasta ilustrează celebra stâncă a principatului și au fost emise mai puțin de 10.000 de bucăți.

Valoarea sa este estimată la aproximativ 1.500 de euro.

Cum verifici dacă ai o monedă valoroasă

Dacă ai monede de 2 euro prin casă, merită să verifici:

anul emiterii;

țara emitentă;

modelul de pe față;

eventuale greșeli de imprimare;

starea monedei.

Colecționarii recomandă păstrarea monedelor rare în capsule speciale, pentru a nu se deteriora.