Performanța este cu atât mai specială, cu cât este primul trofeu obținut de Cristian Chivu ca antrenor la seniori.

Bucuros de triumf, Chivu a povestit că a fumat imediat după victorie și a spus că rămâne concentrat pe următoarele provocări, cum ar fi finala Cupei Italiei.

„Nu voi fi ipocrit, dar mă gândesc la finala Cupei Italiei. Este evident că sunt fericit, dar este corect ca jucătorii să primească afecțiunea pe teren. Astăzi a fost această ocazie importantă de a câștiga în fața lor, eu m-am dus în vestiar pentru viciile mele: am fumat o țigară, scuzați-mă că spun asta”, a mărturisit fostul internațional român.

După meci, tehnicianul român a lăudat echipa și suporterii, subliniind eforturile depuse pentru a depăși dezamăgirea sezonului precedent.

„Mă bucur pentru acești băieți, pentru acești suporteri minunați care au trebuit să suporte dezamăgirea de anul trecut și batjocura celor care încearcă să denigreze acest club. Băieții au reușit să renască și să-și regăsească motivația. Mă bucur pentru ei: acest al 21-lea titlu de campion este o pagină importantă pentru acest club glorios”, a declarat Chivu.

Antrenorul a recunoscut că parcursul echipei din acest sezon a fost unul dificil, dar plin de lecții.

„Un sezon este un maraton: la final câștigă cine adună cele mai multe puncte și, din fericire, am reușit, acceptând înfrângerile, dar fiind capabili să reacționăm. Între ianuarie și februarie am câștigat 14 meciuri din 14 și atunci am înțeles. Am trecut și peste eliminarea din Champions League și înfrângerea din derby, dar am rămas în picioare cu demnitate”, a explicat tehnicianul.

Întrebat despre meritele sale personale, Chivu a preferat să evite subiectul, concentrându-se pe echipă și pe filosofia sa de antrenor.

„Nu vorbesc despre mine. Din punct de vedere uman, sunt atipic (…). Mi-am propus să fiu antrenor în felul meu, să fiu empatic, să nu mă gândesc la aprobarea cuiva din afară”, a spus el.

Chivu a ținut să mulțumească atât staffului său tehnic, cât și predecesorilor săi, subliniind contribuția acestora la succes.

„Stafful meu merită multe laude, dar și predecesorii mei, pentru că au făcut o treabă excelentă, făcându-mi totul mai ușor. Acești băieți au cunoștințe importante despre fotbal. Jucătorii buni sunt cei care îi fac pe antrenori să câștige”, a adăugat antrenorul român.

Inter a devenit campioana Italiei după victoria cu Parma, scor 2-0, iar bucuria s-a mutat imediat în vestiar, unde antrenorul român a fost în centrul petrecerii.

În imaginile publicate de club, Chivu apare fără sacoul de antrenor, înconjurat de jucători, cântând și dansând pe „Made in Romania”, melodia lui Ionuț Cercel care a devenit virală în ultimii ani.

Pentru Cristian Chivu, acest succes vine ca o confirmare a calităților sale, după ce a mai cucerit titlul cu Inter Milano ca fotbalist în 2008, 2009 și 2010. Titlul din acest sezon este însă o premieră în cariera sa de antrenor la seniori.

