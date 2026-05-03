Casa de 114 metri pătrați se vinde cu 28.000 de euro

Pe piața imobiliară din Serbia încă există oportunități accesibile, iar o ofertă atractivă vine din satul Korbovo, situat aproape de Dunăre și în imediata apropiere a drumului principal. O casă de familie cu o suprafață de 114 metri pătrați este pusă în vânzare la prețul de 28.000 de euro.

Un avantaj major este că imobilul este complet mobilat și gata de utilizare, fără a necesita investiții suplimentare. Casa dispune de racorduri pentru electricitate și apă, facilitând traiul cotidian pentru viitorii proprietari.

Unde se află locuința complet mobilată

Locuința este amplasată chiar în centrul satului Korbovo, oferind acces facil la infrastructura de bază.

Proprietatea include și un teren generos de 1.600 de metri pătrați, ideal pentru grădinărit sau extindere.

„Este o oportunitate excelentă pentru cei care caută o locuință gata de locuit sau o investiție avantajoasă”, notează portalul sârb de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Casa de 28.000 de euro este aproape de Dunăre

Proximitatea față de Dunăre adaugă un plus de valoare acestei locații, mai ales pentru cei care caută un mediu liniștit.

În același timp, poziționarea lângă drumul principal asigură o conexiune rutieră bună cu localitățile învecinate.

În contextul în care prețurile locuințelor din orașele mari continuă să crească, astfel de oferte din zonele rurale atrag tot mai mulți cumpărători în căutarea unor alternative mai accesibile, fie pentru locuire permanentă, fie pentru investiții, mai relatează sursa citată anterior.

La polul opus se află o garsonieră de 10 metri pătrați din Florența care se vinde cu 115.000 de euro. Anunțul a stârnit controverse, dar a fost numit „un miniapartament fermecător”, în ciuda criticilor.