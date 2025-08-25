Artefactele au fost găsite într-o locuință incendiată din perioada romană

Artefactele au fost găsite într-un context arheologic aparținând unei locuințe incendiate din perioada romană. Descoperirea oferă o perspectivă fascinantă asupra vieții în antica cetate Histria.

Condițiile în care a fost găsit tezaurul sugerează că obiectele erau păstrate într-o casetă de lemn. În urma incendiului, podoabele și monedele s-au contopit, păstrând forma casetei.

Specialiștii estimează că locuința aparținea unei familii importante din perioada cuprinsă între mijlocul secolului al II-lea și mijlocul secolului al III-lea d.Hr.

„Această locuință romană somptuoasă, cu pavaje din calcar și pereți cu tencuială pictată, precum și vestigiile arheologice descoperite prin cercetarea sa sunt mărturii semnificative pentru reconstituirea unui moment din viața vechii cetăți în perioada Principatului”, se arată în postarea Muzeului Național de Istorie a României.

Monede de aur topite, descoperite în Histria. Foto: Muzeul Național de Istorie a României

Tezaurul recent descoperit conține peste 40 de monede și o serie de podoabe antice din metale prețioase. Caracteristicile acestor obiecte vor determina clasificarea lor în categoria Tezaur a patrimoniului cultural național.

Obiectele au fost transportate la laboratorul de restaurare al Muzeului Național de Istorie a României. Ele vor trece printr-un proces de investigare, restaurare și conservare înainte de a putea fi prezentate publicului.

„Într-o primă etapă sunt necesare activități de investigare și restaurare-conservare a acestor bunuri arheologice (databile preliminar în secolele II–III p.Hhr.), astfel încât ulterior să poată fi prezentate public”, precizează Muzeul Național de Istorie a României.

Istoria cercetărilor la Histria

Cercetările arheologice la Histria au început în 1914 și continuă până în prezent. Ele sunt coordonate de Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din București, în colaborare cu mai multe instituții de profil.

Muzeul Național de Istorie a României are o echipă dedicată care efectuează săpături în sit din anul 2000. Obiectivul principal al acestor cercetări este studierea epocii romane timpurii la Histria.

În cei 25 de ani de cercetare, echipa Muzeului Național de Istorie a României a obținut rezultate remarcabile. Au fost descoperite noi porțiuni de străzi, edificii de mari dimensiuni, sisteme de canalizare și aprovizionare cu apă, precum și numeroase obiecte arheologice.

Importanța cercetărilor arheologice din Histria

Cercetările arheologice coordonate de Muzeul Național de Istorie a României sunt considerate de o importanță primordială. Ele contribuie la îmbogățirea și diversificarea colecțiilor de patrimoniu ale muzeului și oferă noi date științifice care ajută la o mai bună înțelegere a trecutului.

Aceste descoperiri nu doar că adaugă noi piese valoroase la patrimoniul cultural național, dar oferă și o fereastră unică spre viața cotidiană și structura socială a unei importante cetăți antice de pe teritoriul României.

Pe măsură ce procesul de restaurare și analiză continuă, se așteaptă ca aceste artefacte să ofere informații prețioase despre istoria economică, socială și culturală a Histriei în perioada romană. Muzeul Național de Istorie a României a anunțat că va comunica în curând data la care acest nou tezaur va putea fi prezentat publicului și mass-media.

Unde este situl arheologic Histria

Histria este o localitate și sit arheologic situat pe coasta Mării Negre, în județul Constanța, România.

Este cunoscută pentru ruinele cetății grecești Histria, una dintre cele mai vechi așezări grecești din Europa, fondată în secolul al VII-lea î.Hr. Histria a fost un important centru comercial și port la Marea Neagră în Antichitate.

Astăzi, situl arheologic este o atracție turistică importantă și un obiectiv istoric deosebit.

Aici, turiștii pot vizita ruinele cetății antice pe o suprafață de aproximativ 65 de hectare, care includ zidurile de apărare vestice, turnuri, bastioane, temple grecești, cartiere de locuințe, străzi pavate, terme romane și bazilici creștine, inclusiv o basilică episcopală.

În cadrul sitului arheologic, turiștii mai pot vedea Muzeul Arheologic Histria, cu un bogat patrimoniu ce cuprinde amfore, inscripții, vase ceramice bine păstrate, basoreliefuri și altare, precum și fragmente reconstruite ale fațadelor templului grecesc, dar și un monument impresionant ce amintește de Sfatul cetății și magistrații importanți ai acesteia.

Histria este recunoscută drept „Pompeiul românesc” pentru că oferă o privire bine conservată asupra vieții antice greco-romane în această regiune.

