“În viață am avut mari întâlniri care m-au ajutat să devin omul atent de astăzi”, ne-a mărturisit cu tristețe Monica Davidescu. Cu tristețe, pentru că mulți dintre cei cu care s-a întâlnit și i-au influențat destinul nu mai sunt azi printre noi.

Încă din copilărie, Monica a fost nevoită să se obișnuiască cu o realitate cruntă: lipsa persoanei care i-a dat viață.

Nu-și amintește chipul mamei

“Pe mama nu am cunoscut-o, a murit când eram prea mică, dar i-am proiectat imaginea undeva deasupra, în Cer, și am simțit că a fost întotdeauna lângă noi – cred că icoana cu Maica Domnului a înlocuit în general imaginea mamei adevărate. Nu îmi amintesc trăsăturile ei, trebuie să dau credit unei poze, pentru că nu îmi găsesc o imagine reală printre amintiri, cu excepția celei în care era în coșciug. Însă de fiecare dată când înțelegeam pe deplin un lucru, în fiecare etapă a vieții, aveam senzația că beculețul s-a aprins peste noapte datorită mamei”, ne-a povestit ea.

„Bunica și-a încheiat împăcată misiunea pe pământ”

Femeia care i-a marcat viața și care a crescut-o de mică pe Monica a fost bunica din partea tatălui.

“A fost figura maternă pentru mine. Ea a născut și crescut 7 copii, a fost văduvă de război, a răzbit prin sărăcia cruntă din acea perioadă, i-au murit doi copii la vârste diferite și al doilea soț. A trecut prin încercări grele. Și ne-a crescut și pe noi 4 fără mamă. Pe mine, cu cele două surori, una mai mare și cealaltă mai mică, și pe verișoara noastră, care a rămas fără mamă la 7 ani”, a adăugat ea.

Bunica a fost un adevărat model pentru Monica Davidescu, care a absorbit ca un burete toate informațiile și lucrurile pe care i le oferea. “Bunica m-a învățat tot ce știu, cum să gătesc, să spăl, să am grijă de animale, să îmi găsesc timp pentru ceea ce îmi place – pe atunci, doar cititul și școala mă atrăgeau – fără să afectez bunul mers al lucrurilor zilnice. Își dorea să trăiască pentru a ne vedea la casa noastră sau pe fiecare pe drumul ei. Verișoara și sora mai mare s-au căsătorit, eu plecasem la București, iar cea mică era la școală și știa ce urmează să facă atunci când a plecat bunica de lângă noi. Așa că și-a încheiat împăcată misiunea pe pământ, cred!”, a adăugat soția lui Aurelian Temișan.

Meditație pe un sac de nuci

Bunica a fost cea care a sesizat afinitatea Monicăi pentru literatură, așa că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca nepoata ei să își îndeplinească visul.

“Își dorea foarte mult să reușesc să fac ce îmi place cel mai mult în viață. Ea m-a dus la pregătire la Bușteni, la un profesor de română, să mă asculte cum spuneam poeziile și monoloagele învățate. Pentru acea unică ședință de o oră m-a ajutat să adun un sac de nuci, ca să îl plătească pe profesor. Am învățat de la ea că degeaba strângi bunuri pentru tine, dacă cel de lângă moare de foame. Și m-a învățat că întotdeauna trebuie să fac bine pentru mine și pentru cei din jur. În societatea noastră, de multe ori ești luat de prost dacă ești bun și nu de puține ori ești călcat în picioare fie prin jigniri, fie prin faptul că alții își asumă meritele sau munca ta. În societatea asta, trebuie să fii dur și impunător, să ții la părerile tale și să te lupți pentru fiecare lucru pe care l-ai făcut cu sudoarea minții și a brațelor, altfel riști să rămâi pe dinafară, cu dreptatea în mână”, a punctat ea.

Gazda din București, ca o bunică

O altă figură feminină de care actrița s-a atașat a fost doamna Radu, la care a stat în gazdă când a venit în Capitală. Datorită ei, Monica Davidescu și Aurelian Temișan au obținut prima lor casă.

“I-am spus mamaie din prima zi. S-a purtat ca o mamă și ca o bunică, nu eram o fată în gazdă, mă simțeam acasă în apartamentul său. Ne comportam ca o familie. Când am început să mă întâlnesc cu Aurelian și urma să ne mutăm împreună la gazda lui, a fost extrem de categorică și a spus nu. A decis, fără să o putem refuza, să stăm la dânsa. Ținea foarte tare la Aurelian și îi gătea tot ce poftea. Am stat aproape 3 ani acolo. Și tot datorită îndemnurilor sale, am reușit să obținem apartamentul nostru de la primărie. Tot ea m-a trimis forțat la TNB să mă prezint la casting cu toți ceilalți. Dacă nu erau insistențele sale, nu cred că aveam curajul să fac multe din lucrurile pe care le-am făcut. Dânsa m-a învățat că o întrebare cinstită nu deranjează pe nimeni. Și dacă răspunsul e pozitiv, scopul e atins, dacă nu, nu ai pierdut nimic prin întrebarea adresată”.

Tatăl ei nu a apucat să o vadă pe scenă

Monica Davidescu și-a pierdut tatăl când se afla în turneu prin țară, cu o piesă de teatru. Deși venise special la teatru să-și vadă fiica pe scenă, starea de sănătate nu i-a permis să mai ajungă în sală. “Pe tata l-am pierdut după ce devenisem actriță, dar el nu a apucat să mă vadă în scenă. Se îmbolnăvise destul de tare și lunile petrecute la București au fost doar în spital, cu operații sau în convalescență. Într-o seară, când jucam la Teatrul de Comedie, a rămas întins în cabină, pe pat, și a ascultat la difuzorul de acolo piesa din scenă. Când am plecat la București mi-a spus doar atât: «Să ai întotdeauna capul pe umeri, nu te încrede ușor în oameni, ești stăpână pe viața ta». A murit în noaptea în care mă întorceam din turneu cu «Take, Ianke și Cadîr». A doua zi, am mers la spital la el și… plecase deja lângă mama și bunica. La 5 după-amiaza, l-am scos din spital, iar la ora 7 am intrat în scenă la TNB, în spectacolul «Take, Ianke și Cadâr». Prima replică rostită de mine în spectacol a fost cea mai grea: «Papa, sunt atât de fericită să te văd»”, a declarat, pentru Libertatea, Monica Davidescu.

Radu Beligan, Marin Moraru și Gheorghe Dinică, «tații mei pe scenă»

În ciuda durerii uriașe care o măcina pe dinăuntru ca urmare a pierderii unicului său părinte, Monica Davidescu a excelat în piesa jucată după moartea tatălui său.

“Atunci am fost primită cu mare căldură de cei pe care i-am recunoscut ca fiind tații mei pe scenă: Radu Beligan, Marin Moraru, Gheorghe Dinică. Ei au fost cu toții prezenți la nunta mea, câțiva ani mai târziu. Ei au fost mentorii mei pe scenă și de la ei am învățat multe despre secretele vieții în teatru. Ei fac parte din Marile mele Întâlniri. Așa cum face parte și domnul Ioan Cojar, rector al UNATC și director al TNB în perioada mea de studenție. În anul II de facultate, m-a văzut într-un examen și după discuții și note, ne-am întâlnit întâmplător la ieșirea din facultate, pe trepte. M-a oprit, m-a bătut pe obraz, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus: “Tu mai ai doi ani de școală, după aceea vii la mine la TNB, ești actriță de prima scenă a țării”. Mi-a fost jenă să mă duc să îi amintesc acest lucru, dar la îndemnul doamnei Radu, am lăsat rușinea deoparte și m-am dus. Mi-a mulțumit că nu am uitat și mi-a spus că mi-a urmărit evoluția, dumnealui mi-a dat calificativul «tragediana ingenuă» la ieșirea din facultate și tot dumnealui m-a angajat la Teatrul Național, locul pe care îl iubesc și respect cel mai mult după propria mea casă. Tuturor le mulțumesc pentru că m-au primit în viața lor. Și mai am încă multe alte întâlniri care mi-au decis cursul vieții, mulți oameni cărora să le mulțumesc. Mă bucur că sunt în viață și că încă mă pot întâlni cu ei”, ne-a spus Monica Davidescu.

