Monica Odagiu a vorbit deschis despre drama care i-a schimbat viața în luna aprilie 2023, când a fost implicată într-un accident rutier în urma căruia un bărbat de 33 de ani și-a pierdut viața. Deși ancheta a stabilit că actrița nu a avut nicio vină, impactul emoțional al tragediei continuă să o afecteze profund.

Actrița a mărturisit că sprijinul unor colegi de breaslă, precum Aurelian Temișan și Monica Davidescu, a fost esențial. Cei doi au intervenit pentru a o susține, opunându-se ferm ideii de a fi exclusă din anumite spectacole în urma tragediei.

Deși este cunoscută ca o persoană puternică, Monica a recunoscut că această experiență a fost una dintre cele mai dificile din viața ei.

„Sinceră să fiu, nu îmi vine să cred că lucrurile sunt cum sunt acum și că s-au așezat cumva înapoi, pentru că în momentul în care s-a întâmplat asta, am simțit cum se prăbușește totul în jurul meu și a fost un moment foarte dificil. Real, nu am crezut că o să îmi revin din asta din niciun punct de vedere. Eu sunt un om foarte puternic și duc foarte multe lucruri, dar nu e simplu să trăiește cu așa ceva”, a declarat Monica Odagiu, în podcastul moderat de Jorge.

„La mine nu era un coșmar, era realitate și nu aveai cum să te trezești din așa ceva”

Actrița a dezvăluit că a condus din nou la doar o lună după accident, o experiență plină de teamă și anxietate. Deși continuă să lupte cu efectele psihologice ale accidentului, Monica Odagiu își dorește să privească înainte. Tragedia a lăsat o amprentă profundă asupra vieții actriței, dar ea speră să se vindece de această traumă, care îi provoacă și acum coșmaruri.

„Nu am putut să plâng o lungă perioadă (…) La mine nu era un coșmar, era realitate și nu aveai cum să te trezești din așa ceva. Nu doresc asta nimănui, nici celui mai mare dușman al meu, deși nu cred că am foarte mulți (…) Culmea e că am reușit să mă urc din nou la volan. Sunt mai atentă, atentă la mașini, nu mai sunt atât de focusată cu mașinile, cât cu oamenii de pe trotuare, treceri de pe pietoni”, a mai spus actrița.

