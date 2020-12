Monica Tatoiu susține că a fost înscrisă în AUR fără să știe. George Simion: „Mulți caută să se agațe de imaginea AUR. Vom analiza”

„Salutare, Monica! Am primit adeziunea ta la Alianța pentru Unirea Românilor – AUR. Mulțumim pentru încredere și bine ai venit în rândurile noastre!”, este mesajul pe care Monica Tatoiu l-a primit.

„Nu am făcut nicio cerere de adeziune. Și uite ce am primit. Ăștia sunt mai ceva ca căpușele. Or fi cumpărat din donații niște baze de date. Doar că pe mine m-au enervat. Și mie îmi plac confruntările în tribunale. De acum încolo cu binoclul pe oamenii lor care sunt în față”, a scris femeia de afaceri pe pagina ei de Facebook.

În replică, George Simion, liderul AUR, spune că Monica Tatoiu nu este membru AUR, pentru că ar fi trebuit să urmeze mai mulți pași pentru a finaliza înscrierea în partid, conform aceluiași mesaj pe care l-a primit.

„Cred că s-a întâmplat faptul că «partidul AUR – cine e George Simion» a fost cea mai căutată frază pe internet și mulți caută să se agațe de imaginea AUR. Este doar o intuiție, nu vreau să fac speculații. Se va analiza chestiunea aceasta”, a declarat, pentru Libertatea, George Simion.

Cearta scriitorilor

Și scriitorul botoșănean Gellu Dorian susține că fost introdus în Senatul AUR fără să fie consultat.

„În spital fiind, infectat cu COVID, aflu cu stupoare că sunt pe lista de susținători AUR. (…) Nu fac politică de niciun fel, mai ales una de această nuanță, cu care mi-aș murdări existența. Nici nu știam că Sorin Lavric e membru AUR. Probabil el m-a inclus pe lista de susținători, fără să mă întrebe. Nu are acceptul meu pentru așa ceva”, a declarat scriitorul Gellu Dorian, citat de botosaneanul.ro.

În replică, Sorin Lavric, președintele Senatului AUR, susține că a discutat cu Gellu Dorian la telefon înainte de a-l trece pe listă.

„Minte! Minte Gellu Dorian, pentru că a primit mai multe telefoane, a fost supus unor constrângeri și atunci a cedat. Am vorbit cu el la telefon, ne cunoaștem de atâta timp. Dumnezeule! Cum să îl pun în Senat fără acordul lui? Niciunul dintre intelectualii care au intrat în Senat și eu le-am propus să intre, pentru că sunt președintele Senatului, n-au intrat fără consimțământul lor”, a declarat, pentru Libertatea, Sorin Lavric.

Sorin Lavric afirmă că a dat informații concrete despre ce și pe cine vor susține cei care vor face parte din Senatul AUR.

„Am vorbit cu fiecare în parte și le-am zis: Senatul este o instituție consultativă și simbolică a partidului AUR. Rostul nostru este să îi cauționăm pe lideri, adică în primul rând pe George Simion și pe Claudiu Târziu. Așa am pornit. Le-am zis fățiș”.

Sorin Lavric este președintele Senatului AUR, formațiune care a obținut peste 9% la alegerile parlamentare de duminică 6 decembrie.

Lavric a candidat pentru un loc de senator în județul Neamț, unde AUR s-a clasat pe locul al treilea, după PSD și PNL. În vârstă de 53 de ani, Sorin Lavric este scriitor și doctor în filosofie.

Uniunea Scriitorilor s-a delimitat miercuri de afirmațiile lui Sorin Lavric, care consideră că „romii sunt o plagă socială”, iar „bărbații nu caută în femei deșteptăciunea, profunzimea sau luciditatea”, și a anunțat că pune capăt relațiilor contractuale ale acestuia cu USR și cu revista „România literară”.

