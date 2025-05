Poliția investighează cazul

Incidentul s-a produs în jurul orei 22.30, ora locală, în apropierea intersecției dintre Lemon Hill Drive și Sedgley Drive. Un bărbat și o femeie și-au pierdut viața.

Autoritățile nu au făcut încă nicio arestare și nu au oferit informații despre suspecți.

🚨BREAKING: 2 dead, 9 injured — including 3 teens — in mass shooting at Philadelphia's Fairmount Park on Memorial Day. Gunfire erupted at a large gathering near Lemon Hill/Sedgley Drives around 10:30 PM. Victims aged 15-17 among the wounded. #MassShooting #GunViolence #Philly pic.twitter.com/3t5CkmBYT7 — RedStarVeteran (@VeteranRed56) May 27, 2025

„Nu am recuperat nicio armă până în acest moment. Acesta este un eveniment semnificativ. Este Memorial Day… înțelegem importanța acestui eveniment și vom oferi o actualizare marți”, a spus un ofițer de poliție pentru Sky News.

Toți răniții sunt în stare stabilă

Cele nouă persoane rănite au fost transportate la spital și se află în stare stabilă.

Parcul Fairmount a fost închis luni seară, în urma incidentului.

De asemenea, tot în Philadelphia, un incident armat a avut loc în apropiere de o stație de transport în comun. Victimele au fost persoane de culoare, cu vârste cuprinse între 17 și 71 de ani, relatează ABC News.

