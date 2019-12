De Cristian Anton,

Comuna are din vara lui 2018 două case mortuare, câte una în fiecare din cele două sate componente, Ciocârlia de Jos, respectiv Ciocârlia de Sus.

Cu toate acestea, morții sunt ținuți în continuare la căminul cultural, loc unde au loc, de altfel, toate evenimentele comunității, de la nunți și botezuri, la sărbătoarea de Crăciun, când se împart cadouri copilului, arată sursa citată.

”De câte ori moare cineva, mortul este ținut în Căminul Cultural. Acolo se fac și nunți, și botezuri, pomeni după înmormântări. La această oră, până miercuri există un mort depus. În locul unde vine Moșul cu cadouri pentru copii. Nu există așa ceva în lume”, s-a plâns un locuitor.

Explicații aiuritoare

Viceprimarul Nicolaie Pungă cunoaște situația, însă spune că totul stă în puterea preotului din sat, care refuză să primească mortul la casa mortuară abia construită de primărie.

”Preotul nu vrea să-i țină la casa mortuară, pe motiv că nu este apă. Știu că nu este normal”, a spus viceprimarul Nicolaie Pungă.

La rândul său, preotul Gheorghe Dan Fătu susține că nu poate deschide casa mortuară pentru că nu a fost obținută încă autorizația de la ISU, nici de la DSP.

”Nu am voie, nu am autorizație și nu am voie, primesc amendă, după cum m-au anunțat și cei de la DSP”, a spus preotul.

