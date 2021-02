”În Moscova au căzut 56 de centimetri de zăpadă. Ultima dată când a nins atât de mult în capitala rusă a fost în martie 2013”, a explicat un purtător de cuvânt al serviciilor meteorologice Fobos pentru agenţia de presă RIA.

If someome wants to know what means "a lot of Snow in Moscow"this Week-End ...

.

.#snow #Moscow pic.twitter.com/jRV42eoGiu — Alexandre Latsa (@alexandrelatsa) February 13, 2021

Sursa citată a adăugat că ”este foarte posibil” ca în oraş stratul de zăpadă să ajungă la 60 de centimetri, doborând recordul înregistrat în 1956.

Totodată, în provincia Moscovei zăpada acumulată ajunge deja la 71 de centimetri, potrivit expertului citat.

În capitala rusă a început să ningă abundent de vineri după-amiază şi, potrivit experţilor, va continua să ningă sâmbătă şi duminică.

❄️ #Moscow gets covered in #snow thanks to an on-going snowfall of of epic proportions



☃️ Strolling around the city has never been this much fun! Make sure to enjoy the 40 cm deep snowbanks!



? @tassagency_en pic.twitter.com/2uXWJPt7aK — Russia ?? (@Russia) February 13, 2021

Serviciile de transport moscovite au informat că zeci de zboruri au fost anulate sau amânate, iar autorităţile s-au văzut nevoite să vină în ajutorul a 100 de autoturisme şi 387 de camioane blocate în zăpadă pe arterele din oraş.

Foto: EPA

