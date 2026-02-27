Ce bani se pot recupera

Sumele vizate includ pensia aferentă lunii în care a survenit decesul, precum și eventualele restanțe sau diferențe rezultate din recalculări. Cu toate acestea, banii nu intră automat în patrimoniul succesorilor și nu sunt transferați automat.

Aceste drepturi pot fi obținute doar prin depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii, de către persoanele îndreptățite.

Cine poate solicita banii?

Ordinea persoanelor care pot beneficia de aceste drepturi este clar stabilită prin legislația în vigoare. În primul rând, drepturile pot fi revendicate de soțul supraviețuitor.

În lipsa acestuia, urmează copilul, apoi părintele. Dacă aceste persoane nu există sau nu solicită banii, moștenitorii legali pot depune cererea, respectând normele legale.

Ce documente sunt necesare?

Pentru a intra în posesia banilor, solicitanții trebuie să pregătească și să depună la casa teritorială de pensii următoarele documente:

Cerere completată conform normelor legale;

Certificatul de deces al pensionarului, în original și copie;

Actul de identitate al solicitantului, în original și copie;

Documente de stare civilă care atestă calitatea de soț/soție sau gradul de rudenie cu pensionarul decedat;

Certificat de moștenitor, în original și copie, dacă cererea este formulată de moștenitori.

Este important de reținut că, în lipsa unei solicitări din partea persoanelor îndreptățite, sumele rămase neîncasate nu vor fi plătite automat. Recuperarea acestora depinde exclusiv de inițiativa moștenitorilor și de respectarea cadrului legal.

