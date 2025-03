Potrivit publicației americane Axios, responsabilii de protocol de la Casa Albă le-au transmis omologilor lor ucraineni ca Zelenski vă vină îmbrăcat în costum pe motiv că această ținută este „respectuoasă” spre deosebire de cea în stil militar.

Cu toate acestea, Zelenski nu a renunțat la ținuta pe care a adoptat-o de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina și a venit îmbrăcat cu un bluzon de tip polo de culoare neagră având în partea stângă un trident, simbolul ucrainean.

Acest lucru, adaugă publicaţia americană, care citează două surse de la Casa Albă, l-a iritat pe Trump înainte de ceea ce a devenit rapid un dezastru diplomatic.

Deşi poate părea un aspect nesemnificativ, liderului american i s-a părut clar că este ceva ce contează. În timp ce Trump îi strângea mâna lui Zelenski la intrarea în Aripa de Vest, președintele american a spus, aparent glumind: „Este îmbrăcat elegant astăzi”.

#Trump immediately exerts his authority over #Zelensky, who came in fancy dress.



„He's all dressed up today.” https://t.co/ma9K4JfOxE pic.twitter.com/yNVhuDAZZ5