În timp ce Qantas își justifică decizia invocând siguranța, criticii susțin că aceasta nu este susținută de dovezi solide și ar putea afecta negativ moralul piloților.

Motive de siguranță

Motivul invocat pentru această decizie sunt preocupările legate de siguranță. Un raport al firmei de consultanță Qinetiq a concluzionat că „bărbile ar putea afecta eficacitatea măștilor de oxigen, compromițând etanșeitatea acestora”.

Cu toate acestea, alte studii contrazic aceste concluzii. O cercetare din 2018 a Universității Simon Fraser, comandată de Air Canada, a arătat că nici barba scurtă, nici cea lungă nu afectează protecția oferită de măști.

Air Canada permite barba îngrijită de până la 1,25 centimetri

În consecință, Air Canada permite barba îngrijită de până la 1,25 cenrimetri lungime.

Un nou studiu din 2024 al Universității Aeronautice Embry-Riddle confirmă aceste rezultate, arătând că măștile de oxigen sunt concepute să fie etanșe indiferent de prezența bărbii.

„Nu există studii evaluate de colegi care să arate că bărbile afectează eficacitatea măștilor de aviație în condiții de aviație”, a transmis Federația Piloților din Australia, care a inclus o scrisoare a profesorului John French de la Universitatea Aeronautică Embry-Riddle, coautor al studiului care a constatat că barba este sigură pentru piloți.

Potrivit profesorului French, în loc să solicite o „opinie elevată și, probabil, părtinitoare din partea Qinetiq, Qantas ar fi trebuit să ne angajeze să le testăm măștile în orice condiții ar fi dorit”.

Piloții Qantas vor să-și lase barbă în semn de protest!

Decizia Qantas a stârnit dezbateri în industria aviatică privind echilibrul între siguranță și libertatea personală a angajaților.

Mulți piloți Qantas protestează împotriva noii reguli. Unii piloți regionali intenționează să-și lase barbă în semn de protest, considerând noile reglementări inutile în lumina studiilor recente.

Cum e la alte companii

Politicile privind barba variază între companii aeriene. Lufthansa (Germania) permite piloților să poarte barbă îngrijită, la fel ca Virgin Australia, Emirates și Etihad (Emiratele Arabe).

În schimb, în SUA, American Airlines, Delta și United au o interdicție strictă. Fără barbă la manșă!





