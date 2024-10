„Am fost foarte dornic să vin, dar după ce am citit interviul cuiva despre COVID, am decis, pentru că soţia mea făcea chimioterapie, că nu vreau să îmi asum riscul de a-l aduce COVID acasă”, a spus el.

William i-a cunoscut pe paralimpicii britanici Louise Fiddes, Maisie Summers-Newton şi Tom Dean în timpul unei vizite la piscina comunitară Birtley din Tyne and Wear, lângă Newcastle.

În urmă cu doar o lună, prinţesa Kate a anunțat că şi-a încheiat tratamentul de chimioterapie. Într-un lung mesaj video publicat pe reţelele sociale la 9 septembrie, ea a povestit cât de „incredibil de dificile au fost ultimele nouă luni” pentru familia sa.

