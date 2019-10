De Elena Petre,

Campania a fost condusă de coaliția Australia’s Right to Know (in trad. – „Dreptul Australiei de a ști”), în urma unor mai multe acțiuni care au ridicat semne de întrebare privind condiția jurnalismului din această țară.

Mai precis, autoritățile au efectuat raziila sediul din Sydney al televiziunii de stat ABC, precum și în casa unui jurnalist de la News Corpos, în iunie.

Totodată, un martor riscă închisoarea după ce a dezvăluit faptul că Serviciile de Informații au plantat microfoane în biroul oficialilor din Timorul de Est, în timpul unor negocieri dn 2004. De asemenea, un informator din cadrul Agenției fiscale australiene (ATO) riscă 161 de ani de închisoare pentru faptul că a dezvăluit că Agenția făcea abuz de putere.

Prima pagină a ziarului Daily Telegraph din Australia

Mai multe publicații australiene s-au alăturat campaniei, care are ca scop ca scop schimbarea legilor legate de defăimare, precum și reforme privind libertate de informare.

Astfel, coaliția din spatele campaniei cere derogări pentru jurnaliștii care ar putea să ajungă în închisoare pentru că-și fac treaba, precum și protecție legală pentru avertizorii de integritate.

Adevărul este că cei de la putere nu vor ca publicul să fie ce fac și blochează transparența și tragerea la răspundere pentru a-și servi propriile interese. senatorul Sarah Hanson-Young, susținător al campaniei:

Parlamentul australian a votat peste 60 de legi legate de secretizare și de spionaj în ultimii 20 de ai, iar în prezent sunt revizuite legile legate de informatori.

