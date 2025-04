Incidentul s-a produs în jurul orei 11.15, ora locală. Avionul Airbus A330 se pregătea să decoleze spre Atlanta, când motorul a luat foc. FAA a declarat că va investiga cazul.

Passengers were forced to evacuate onto the tarmac after an engine on a Delta flight that was set to depart from Orlando, Florida caught fire.



Delta said the Atlanta-bound flight had 282 passengers on board and the fire was contained and extinguished. https://t.co/YJ0osZXSTK pic.twitter.com/Hht9RiQ5Uu — ABC News (@ABC) April 21, 2025

Delta Air Lines a oferit mai multe informații despre zborul 1213. Compania a precizat că la bord se aflau 282 de pasageri, 12 membri ai echipajului şi că nu au fost raportate iniţial victime.

Passengers were forced to evacuate a Delta plane after its engine caught fire on the tarmac at Orlando International Airport in Florida on Monday. https://t.co/28FBxbCHyq pic.twitter.com/YXOXuYC97t — AccuWeather (@accuweather) April 21, 2025

Echipajele de zbor Delta „au urmat procedurile de evacuare a cabinei de pasageri atunci când au fost observate flăcări în ţeava de evacuare a unuia dintre cele două motoare ale aeronavei”.

Motorul unui avion „Air Canada” a luat foc pe pistă, după probleme la trenul de aterizare.

Istorii electorale Ce țară europeană a trecut de trei ori de la dictatură la democrație în secolul XX? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT De ce este semnificativă Magna Carta (1215) pentru evoluția sistemelor electorale? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost una din primele forme de vot secret din antichitate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Când a avut loc prima dezbatere prezidențială televizată din istorie? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Există țări unde votul este obligatoriu și se aplică sancțiuni pentru absenteism? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește-ne pe Google News