Acciza la motorină este redusă cu 20%, timp de 15 zile începând de astăzi, adică în perioada 16-31 august 2026. Drept urmare, prețul carburantului a scăzut cu 0,68 de lei duminică, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Singurele lanțuri care au scăzut prețul carburantului azi dimineață sunt Petrom și Socar, unde motorina se vinde cu 9,99 lei. În rest, ajunge până la 10,88 lei/l.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cât costă benzina în București, duminică, 16 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București se găsește duminică, 16 august 2026, la 9,51 de lei/litru, la Petrom, preț constant de miercuri.

La Socar, carburantul costă tot 9,51 lei/l, cost neschimbat de miercuri după-amiază. La Rompetrol, litrul de benzină costă 9,55 de lei, menținut de joi.

Stațiile OMV afișează un preț de 9,57 lei/l, cotația de joi. Și stațiile Mol comercializează benzina duminică, 16 august 2026, tot cu 9,57 lei/l, la fel ca vineri.

De asemenea, Lukoil menține trendul și vinde carburantul cu 9,57 lei/l, preț neschimbat de miercuri.

În principalele orașe din țară, benzina are cel mai mic preț, de 9,48 de lei/litru, în Timișoara, neschimbat de joi. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 9,51 de lei/litru, rămas constant de joi.

Cât costă motorina în București, duminică, 16 august 2026

Motorina standard se vinde duminică, 16 august 2026, cu 9,99 lei/l, în București, la Petrom, de la 10,67 de lei/litru preț menținut de miercuri (o scădere de 0,68 lei).

Și Socar afișează același cost la carburant, de 9,99 lei, de la 10,67 lei/l, neschimbat de miercuri (o diferență de 0,68 lei/l).

La OMV, motorina costă 10,05 lei/l de la 10,73 lei/l, preț menținut de miercuri (mai puțin cu 0,68 lei).

Stațiile Mol mențin duminică dimineață trendul de miercuri de la prânz și vând carburantul cu 10,73 lei/l.

De asemenea, Rompetrol are un preț afișat de 10,79 de lei/litru, costul de vineri. Cea mai scumpă motorină se găsește la stațiile Lukoil, cu 10,88 lei/l, atât cât era și ieri.

Raportat la principalele orașe din țară, motorina cea mai ieftină este în Timișoara și costă 9,95 lei/l, de la 10,63 lei, preț constant de joi (o scădere de 0,68 lei). În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, carburantul costă 9,99 lei/l de la 10,67 de lei/l, cost neschimbat tot de joi (o diferență de 0,68 lei).

Ministerul Finanțelor a anunțat, joi, 13 august, reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026, adică începând de astăzi.

Măsura este adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică reglementat prin Legea nr. 162/2026, ca reacție la scumpirile accentuate ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, dumincă, 16 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă duminică, 16 august, 9,35 de lei/litru, preț neschimbat de miercuri, și este disponibilă la o stație PartenerRompetrol din Arad, situată pe strada Zimbrului, numărul 101B.

Cel mai mic preț pentru motorina standard este azi de 9,95 lei/l, față de 10,63 de lei/litru, preț constant de joi (o scădere de 0,68 lei), și este afișat de o stație Socar din Suceava, pe strada Calea Unirii, nr. 35, județul Suceava.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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