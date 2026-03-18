Majorările din noaptea de marți spre miercuri au fost de până la 10 bani pe litru în cazul mai multor lanțuri de benzinării. Astfel, motorina standard a ajuns la 9,30 lei/litru, iar benzina la 8,80 lei/litru.

În Capitală, prețul motorinei premium a atins 9,95 lei/litru înainte de prânz, în timp ce în orașe precum Arad și Sibiu, prețurile pentru motorina superioară au depășit deja pragul psihologic, ajungând la 10,14 lei și, respectiv, 10,01 lei pe litru, anunță Antena 3.

Șoferii resimt aceste scumpiri direct în bugetele proprii. Alimentarea unui rezervor de 50 de litri cu motorină standard costă acum cu aproximativ 50 de lei mai mult decât înainte de creșterea prețurilor, determinată de tensiunile geopolitice și creșterea prețului petrolului la nivel internațional. Conform autorităților, prețul țițeiului a înregistrat recent cea mai mare creștere săptămânală din 1983.

La nivel național, diferențele de preț între diverse stații de alimentare rămân relativ mici, oscilând între 10 și 20 de bani pe litru. Totuși, direcția este clară: prețurile continuă să urce, iar pentru mulți șoferi alimentarea devine o povară financiară tot mai grea.

Guvernul, condus de premierul Ilie Bolojan, este supus presiunii publice pentru a interveni. Printre măsurile analizate se numără inclusiv plafonarea prețurilor. „Decizia finală nu îmi aparține exclusiv”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, menționând că orice măsură va fi luată în coordonare cu premierul și ministrul Finanțelor.

De altfel, cu zece zile în urmă, autoritățile promiteau că vor preveni depășirea pragului de 10 lei/litru. Însă, realitatea din teren arată că măsurile luate până acum au fost insuficiente pentru a stopa valul de scumpiri care afectează întreaga țară.

