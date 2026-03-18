Se observă scăderi ale prețurilor la motorină de până la 0,09 lei în București, iar în Cluj-Napoca la benzină, de până la 0,39 lei/l. Cel mai mult s-a scumpit motorina, cu 0,24 lei/l în Cluj.

De asemenea, în orașe precum București, Timișoara și Constanța, motorina premium se apropie de pragul de 10 lei/l, azi fiind la benzinării la prețuri de până la 9,95 lei.

Care sunt cele mai mici prețuri din țară la carburanți, pe 18 martie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din țară se găsește miercuri, 18 martie 2026, la stația RST Târgoviște și costă 8,51 lei/l, în creștere față de marți, când era 8,31 lei/l.

Cea mai ieftină motorină standard se găsește la stația Socar din Onești, Bacău, la prețul de 9,04 lei/l, în creștere comparativ cu ziua de ieri, când costa 8,76 lei/l.

Românii caută în continuare să vadă dacă benzina și motorina s-au scumpit, după ce au apărut informații confirmate de ministrul Bogdan Ivan că prețul la carburanți ar putea ajunge la 10 lei/l, după războiul din Orientul Mijlociu.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 18 martie 2026, în principalele orașe din țară

Iată în ce orașe din România putem găsi miercuri, 18 martie 2026, cele mai mici prețuri la benzină și motorină.

Clasamentul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

București – benzină 8,57 de lei/l (+0,08), motorină 9,09 lei/l (-0,07)

Cluj-Napoca – benzină 8,56 de lei/l (+0,01), motorină 9,09 lei/l (+0,24)

Timișoara – 8,56 de lei/l (+0,02), motorina 9,09 lei/l (+0,07)

Iași – 8,57 de lei/l (+0,02), motorina 9,09 lei/l (+0,06)

Constanța – 8,59 de lei/l (+0,04), motorina 9,08 lei/l (+0,09)

Acestea sunt cele mai mici prețuri la carburanți, însă costul per litru variază în funcție de stația de la care alimentați.

Cât costă benzina și motorina, pe 18 martie 2026, în principalele orașe din România

În București, cea mai ieftină benzină costă azi 8,57 lei/l la Lukoil, față de 8,49 lei/l cât era ieri luni (o creștere de 0,08 lei), iar cea mai scumpă ajunge la 8,82 lei/l la OMV și Rompetrol, comparativ cu 8,76 lei/l, prețul de marți (o majorare de 0,06). Benzina premium variază între 9,24 lei/l la Socar, comparativ cu 9,16 lei/l cât era ieri (o creștere de 0,08 lei) și ajunge până la 9,55 lei/l la OMV, comparativ cu 9,47 de lei/l, maximul de marți (o majorare de 0,08 lei).

Motorina standard se găsește în București la prețul de 9,09 lei/l la Socar, în scădere față de ieri când era 9,16 lei/l (o diferență de 0,07 lei), și ajunge până la 9,39 lei/l, comparativ cu 9,48 lei/l, prețul de ieri (o scădere de 0,09 lei). Motorina premium stagnează la 9,49 lei/l la Lukoil, același preț minim de marți, și ajunge până la 9,95 lei/l la OMV, față de 9,80 lei/l, maximul de ieri (o majorare de 0,15 lei).

În Cluj-Napoca, benzina cea mai ieftină este la stațiile DHR și ajunge la 8,56 lei/l, în creștere ușoară față de ieri, când era 8,55 lei/l, iar cea mai scumpă ajunge la 8,77 lei/l, în scădere față de maximul de marți, care era de 9,16 de lei/l (o diferență de 0,39 lei). Benzina premium are prețuri cuprinse între 9,24 lei/l la Socar, comparativ cu 9,16 lei/l prețul de ieri (o creștere de 0,08 lei), și ajunge până la 9,50 lei/l la Rompetrol, față de 9,61 lei/l, maximul de ieri (o diferență de 0,11 lei).

Motorina standard este la Cluj-Napoca la prețuri de la 9,09 lei/l la DHR, față de 8,85 lei/l cât costa ieri (o creștere de 0,24 lei) și ajunge până la 9,33 lei/l la OMV, în scădere ușoară față de 9,34 lei, maximul de ieri. Motorina premium a stagnat la 9,50 lei/l la Lukoil, prețul minim de marți, urcând până la 9,89 lei/l la OMV, comparativ cu 9,90 lei/l cât era ieri.

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 8,56 lei/l la Socar, în creștere ușoară față de ziua de ieri când costa 8,54 lei/l, și ajunge până la 8,82 lei/l la OMV, comparativ cu 8,72 de lei/l, prețul de ieri (o majorare de 0,10 lei). Cea premium pornește de la 9,16 lei/l la Socar, același preț de marți, și ajunge până la 9,55 lei/l la OMV, în creștere față de maximul de marți, de 9,46 lei/l (o majorare de 0,09 lei).

Motorina simplă este la Timișoara la prețuri de la 9,09 lei/l la Socar, comparativ cu 9,02 lei/l, prețul de marți (o creștere de 0,07 lei) și ajunge până la 9,39 lei/l la OMV, față de 9,24 de lei/l cât era ieri (o majorare de 0,15 lei). Cea premium ajunge la 9,49 lei/l la Socar, același cost minim de marți, și ajunge la 9,95 lei/l la OMV, în creștere față maximul de marți de 9,83 lei/l (o majorare de 0,12 lei).

În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Socar și costă 8,57 lei/l, în creștere ușoară față de marți, când era 8,55 lei/l, și ajunge până la 8,77 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 8,71 de lei/l, costul de marți. Benzina premium are prețuri cuprinse între 9,24 lei/l la Socar, iar ieri era 9,16 lei/l (o creștere de 0,08 lei) și ajunge până la 9,50 lei/l la Rompetrol, față de 9,44 lei/l cât era ieri (o majorare de 0,06 lei).

Motorina standard costă la Iași 9,09 lei/l la Socar, comparativ cu 9,03 lei/l prețul de ieri, și ajunge până la 9,33 lei/l la OMV, față de 9,22 de lei/l cât costa marți (o majorare de 0,11 lei). Cea premium stagnează la 9,50 lei/l la Lukoil, minimul de marți, și ajunge până la 9,89 lei/l la OMV, în creștere față de maximul de ieri de 9,78 lei/l (o majorare de 0,11 lei).

În Constanța, cea mai ieftină benzină pornește de la 8,59 lei/l la Socar, față de 8,55 lei/l prețul de ieri (o creștere de 0,04 lei) și ajunge la 8,82 lei/l la OMV, comparativ cu 8,75 lei/l cât era marți (o majorare de 0,07 lei). Benzina premium ajunge la 9,19 lei/l la Socar, în creștere ușoară față de ziua de ieri, când costa 9,16 lei/l, și ajunge până la 9,54 lei/l la OMV, față de 9,47 de lei/l, ieri (o majorare de 0,07 lei).

Motorina standard sare azi de 9 lei și atinge 9,08 la Socar, față de minumul de ieri de 8,99 lei/l (o creștere de 0,09 lei) și ajunge până la 9,39 lei/l la OMV, comparativ cu 9,24 de lei/l cât era ieri (o majorare de 0,15 lei). Motorina premium stagnează la minimul de 9,47 lei/l la Lukoil și ajunge până la 9,95 lei/l la OMV, față de 9,80 lei/l cât era ieri (o majorare de 0,15 lei).

Prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei în funcție de stația Peco aleasă (Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar etc.).

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a atras atenția marți asupra scumpirii carburanților, pe care le-a descris drept „creșteri spectaculoase”, și a subliniat necesitatea unor măsuri urgente ale Guvernului în acest sens.

La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dădea asigurări că România este pregătită să facă față creșterilor de prețuri la carburanți generate de conflictul din Orientul Mijlociu și le transmitea românilor că scumpirile de la noi sunt semnificativ mai mici decât cele din alte state europene.

