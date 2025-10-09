Primele două opțiuni propuse au fost respinse din motive diferite. Băile Felix a fost exclusă din cauza preocupărilor legate de impactul asupra stațiunii, în timp ce Săldăbagiu de Munte a fost abandonat din cauza costurilor ridicate.

Pădurea Nojorid, situată lângă centura comunei, prezintă avantaje și dezavantaje. Deși ar fi o opțiune relativ ieftină și ar putea obține ușor avizul Autorității Aeronautice Civile Române, proximitatea față de aeroport ar putea împiedica dezvoltarea viitoare a acestuia.

Primăria analizează acum posibilitatea mutării Zoo în pădurea de la Oșorhei. Terenul este favorabil și accesibil, dar necesită construirea unui drum de legătură de aproximativ 400 de metri.

Costurile rămân o preocupare majoră pentru autorități. Cu construcția noului stadion programată probabil pentru anul viitor, Primăria continuă să exploreze alternative.

