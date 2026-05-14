Legătura cu Călăul

Originea acestei credințe datează din Evul Mediu. Pe atunci, execuțiile publice erau frecvente, iar călăul era o figură de temut, dar necesară, relatează Marmiton. Din cauza meseriei sale, călăul era adesea marginalizat de societate, însă brutarul orașului avea obligația să îi asigure pâinea zilnică.

Deoarece călăul nu avea timp să stea la coadă (sau oamenii se fereau să stea lângă el), brutarul îi rezerva o pâine. Pentru a nu o vinde din greșeală altui client, brutarul așeza pâinea călăului invers pe raft. Astfel, toată lumea știa că acea pâine întoarsă este „pâinea morții” sau „pâinea blestemată”, destinată celui care ia vieți.

Superstiția de astăzi

De-a lungul timpului, imaginea pâinii întoarse a rămas asociată cu răul, moartea și atragerea ghinionului în casă. Se spunea că, dacă pui pâinea pe dos, inviți diavolul la masă sau că vei avea parte de o tragedie în familie.

Cum se „anulează” ghinionul?

Chiar și astăzi, în multe familii tradiționale, dacă cineva pune din greșeală pâinea invers, există un ritual pentru a alunga ghinionul:

Pâinea trebuie întoarsă imediat pe fața corectă. Înainte de a o tăia, trebuie să trasezi o cruce cu cuțitul pe coajă pentru a binecuvânta alimentul și a anula blestemul călăului.

În Evul Mediu, pâinea pe dos era a călăului. Astăzi, a o pune astfel pe masă înseamnă, simbolic, să inviți moartea sau nenorocirea în propria locuință.