Progres semnificativ în implementarea PNRR

Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă pentru cea de-a patra cerere de plată a României din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 2,62 miliarde de euro, potrivit Profit.ro. Fondurile, parte din Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF), reprezintă un pas important pentru susținerea investițiilor în domenii precum decarbonizarea, digitalizarea și modernizarea administrației publice.

România a îndeplinit 38 de jaloane și 24 de ținte prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului, conform evaluării Comisiei Europene. „România a înregistrat progrese semnificative în dezvoltarea infrastructurii cloud guvernamentale, cu peste 30 de instituții publice deja conectate”, a subliniat Comisia.

Măsurile incluse în această cerere de plată vizează modernizarea administrației publice, prin implementarea unui sistem de tip cloud guvernamental, accelerarea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și îmbunătățirea eficienței sistemului fiscal.

Investiții pentru o Românie mai verde și digitală

Printre inițiativele susținute financiar se numără măsuri pentru decarbonizarea transporturilor și energiei, precum introducerea de taxe mai mari pentru vehiculele poluante și reducerea dependenței de cărbune. În plus, România a implementat reforme fiscale menite să echilibreze povara fiscală și să stimuleze conformarea, contribuind la un climat economic mai favorabil pentru afaceri.

Evaluarea preliminară a fost transmisă către Comitetul Economic și Financiar, care are la dispoziție patru săptămâni pentru a emite un aviz. După ce comitetul își va da acordul, iar Comisia va adopta decizia finală de plată, România va primi suma de 2,62 miliarde de euro.

România a transmis cererea de plată pe 19 decembrie 2025, ca parte a unui plan mai amplu de redresare economică, finanțat cu 21,41 miliarde de euro. Din această sumă, 13,57 miliarde reprezintă granturi nerambursabile, iar 7,84 miliarde sunt împrumuturi. Cu această tranșă, România va ajunge la 12,97 miliarde de euro primite prin RRF, ceea ce echivalează cu 60,6% din alocarea totală.

În vederea închiderii mecanismului RRF până la finalul anului 2026, statele membre trebuie să finalizeze implementarea jaloanelor și țintelor rămase până în august 2026 și să transmită ultimele cereri de plată până la finele lunii septembrie 2026.