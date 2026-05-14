O dramă a singurătății extreme a ieșit la iveală în Peschiera del Garda, în Italia, unde cadavrul unui bărbat de 65 de ani a fost găsit în stare de mumificare în propria locuință din via Dante. Se estimează că decesul a survenit în urmă cu mai bine de un an, relatează publicația L Arena

Faptul uluitor este că, în tot acest timp, nimeni nu i-a sesizat absența, deoarece chiria apartamentului și facturile la utilități continuau să fie plătite regulat prin sisteme de plată automată (direct debit). Alarma a fost dată în cele din urmă de proprietarii apartamentului, care, deși primeau banii, au devenit suspicioși după ce nu au mai reușit să îl contacteze pe bărbat sub nicio formă pentru chestiuni administrative.

Când carabinierii și pompierii au reușit să pătrundă în locuință, au descoperit o scenă dezolantă: apartamentul era plin până la tavan de obiecte, gunoaie și resturi acumulate de bărbat de-a lungul timpului. Trupul neînsuflețit a fost găsit printre aceste grămezi de obiecte.

Autoritățile au confirmat că moartea a survenit din cauze naturale, iar autoritatea judiciară nu a considerat necesară efectuarea unei autopsii, dispunând eliberarea trupului pentru înhumare.