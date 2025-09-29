Programul Artemis

Duffy a declarat: „Vom avea viață umană susținută pe Lună. Nu doar un avanpost, ci un sat”. Această afirmație marchează o nouă etapă în explorarea spațială și subliniază angajamentul NASA față de o prezență de lungă durată pe Lună.

Programul Artemis al NASA, lansat în 2017, are ca scop restabilirea prezenței umane pe Lună. Prima misiune, Artemis 1, fără echipaj, va orbita Luna în 2022. Următoarea etapă, Artemis II, este programată pentru 2026 și va fi primul zbor de testare cu echipaj al Sistemului de Lansare Spațială și al navei spațiale Orion.

Artemis III, planificată cel mai devreme pentru mijlocul anului 2027, va marca prima aselenizare cu echipaj american de la Apollo 17. Doi astronauți vor petrece aproximativ șase zile și jumătate pe suprafața lunară, efectuând cel puțin două activități extravehiculare.

Planuri pe termen lung

NASA are planuri ambițioase pentru viitor. Sunt programate până la opt aselenizări cu echipaj până în 2035, cu misiunea Artemis X. Aceste misiuni succesive vor permite astronauților să rămână pe Lună pentru perioade extinse, pregătind terenul pentru o prezență umană permanentă.

Duffy, care a fost și secretar al Departamentului Transporturilor în timpul administrației Trump, a subliniat importanța geopolitică a acestor eforturi. Într-o declarație anterioară, el a afirmat: „America este lider pe Pământ și în spațiu” și „Ne întoarcem pe Lună și, de data aceasta, când ne vom planta steagul, vom rămâne.”

Competiția spațială

Aceste planuri se desfășoară în contextul unei noi competiții spațiale. Duffy a declarat că SUA vor „câștiga a doua cursă spațială” împotriva Chinei prin intermediul programului Artemis. Această competiție stimulează inovația și investițiile în explorarea spațială.

Stabilirea unei prezențe umane permanente pe Lună are implicații științifice semnificative. Va permite cercetări extinse asupra geologiei lunare, radiației cosmice și posibilităților de utilizare a resurselor lunare. De asemenea, va servi ca bază de testare pentru tehnologiile necesare explorării mai îndepărtate a spațiului, inclusiv misiunile pe Marte.

