Corveta militară a folosit o identitate falsă pentru a se ascunde

Corveta rusească „Boikiy”, care are la bord rachete ghidate, a fost surprinsă transmițând un cod fals de identificare în timp ce traversa Canalul Mânecii, între Franța și Marea Britanie. Pe site-urile de urmărire maritimă, apărea sub o identitate care fusese folosită anterior de alte nave.

Nava de razboi Boikiy a fost identificată de Marina Regală și urmărită din umbră, Foto: BBC / Sentinel-2, 21 iunie 2025 UK MOD

BBC Verify a reușit să confirme că era vorba despre „Boikiy” folosind imagini din satelit, date de localizare și o filmare în care nava apare trecând pe sub un pod din Danemarca.

„Este foarte neobișnuit ce au făcut”, a spus Frederik Van Lokeren, fost ofițer în marina belgiană. „De obicei, rușii pur și simplu opresc semnalul de localizare AIS ca să rămână invizibili. Acum au vrut să se camufleze, ceea ce nu prea se întâmplă”, a mai explicat el.

A navigat împreună cu două petroliere din flota fantomă a Rusiei

Boikiy nu a fost singură. A mers alături de două nave cunoscute ca făcând parte din „flota fantomă” a Rusiei, nave folosite pentru a transporta petrol interzis, al căror proprietar este greu de identificat. Cele două petroliere, „Sierra” și „Naxos”, au fost deja sancționate de Marea Britanie.

The two tankers Sierra (IMO: 9522324) and Naxos (IMO: 9336426, AIS name "Selva") are sailing under false AIS flag (Malawi and Panama respectively). Nearby in escort formation: Russian Corvette "Boikiy" likely behind the generic MMSI.



[image or embed] — Christian Panton (@pa.nton.cx) June 22, 2025 at 12:11 AM

Acestea au venit din India, au trecut prin Canalul Suez, apoi au traversat Mediterana și au așteptat la intrarea în Canalul Mânecii ca să fie însoțite de nava militară rusească.

Protecție militară contra sancțiunilor

Analiștii citați de BBC spun că escorta militară nu a fost o simplă coincidență. A fost o reacție directă la noile sancțiuni impuse de Occident și la tentativele de a intercepta navele suspecte.

„Acțiunea pare gândită ca un avertisment pentru Regatul Unit și alte state NATO: dacă vă atingeți de aceste nave, riscați o confruntare militară”, a declarat Dmitry Gorenburg, expert naval la Center for Naval Analyses, SUA, pentru sursa citată.

De altfel, luna trecută, un avion de luptă rusesc Su-35 a zburat pe deasupra unei nave din flota fantomă, iar apoi a intrat în spațiul aerian al Estoniei. Incidentul a avut loc după ce autoritățile estoniene încercaseră să intercepteze nava suspectă.

Nava a plecat din Africa și a rămas invizibilă o vreme

Investigația BBC arată că Boikiy plecase în iunie din Conakry, capitala Guineei, unde participase la o misiune diplomatică. După ce a părăsit portul, nava nu a mai transmis niciun semnal de identificare AIS, ceea ce este obișnuit pentru vasele militare.

Totuși, un semnal anonim, cu codul generic „400000000”, folosit de unele nave pentru a-și semnala prezența fără să-și dezvăluie identitatea, a fost detectat în apropierea Insulelor Canare, pe ruta dintre Africa și Europa. Imaginile din satelit au arătat acolo o navă de exact 100 de metri, cât are Boikiy.

Navele merg, cel mai probabil, spre Rusia sau Kaliningrad

Pe 20 iunie, cele trei nave, Boikiy, Sierra și Naxos, s-au întâlnit la intrarea în Canalul Mânecii. Imagini radar și optice le-au surprins acolo, iar Royal Navy a confirmat pentru BBC că a urmărit mișcările navei rusești. Mai departe, convoiul a traversat Marea Nordului și a fost surprins trecând pe sub Podul Great Belt din Danemarca. A fost pentru prima dată când Boikiy a fost recunoscut clar ca navă militară în imagini video.

Nu se știe exact care este destinația finală. Toate cele trei nave se află acum în Marea Baltică și e posibil să se îndrepte fie către un port din Rusia continentală, fie spre Kaliningrad, enclava rusă aflată între Polonia și Lituania.

