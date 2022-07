Cât costă zborul cu Neptune, nava spațială care are un bar de lux la bord. Băuturile sunt incluse!

Spațiul pentru cei 8 turiști care pot urca pe Neptune este amenajat în așa fel încât să permită o experiență fantastică, bazată pe priveliștea uluitoare a spațiului cosmic.

Salonul a fost conceput ca o mare terasă cu deschidere de 360 de grade către exterior, turiștii putând admira pământul prin ferestre enorme, cu o lățime de 0,50 cm și o înălțime de 150 cm.

Mobilierul este de tipul celui de bar, cu scaune excepțional de confortabile, care să ofere turistului poziția cea mai relaxată pe durata ieșirii în spațiu.

