Nea Vali de la Glovo s-a vaccinat între livrări. „Acum am o siguranță, că boli sunt destule”

Fost șofer pe Uber, actual livrator la Glovo pe scuter Honda, bărbatul în vârstă de 56 de ani s-a vaccinat cu prima doză de Pfizer chiar în Vinerea Mare, undeva după ora 18.00.



El a îmbinat utilul cu… utilul și s-a vaccinat între livrări, astfel încât să evite aglomerația de după ora 16.00, când ajunge mai greu la comenzi.

De obicei, spune el, iese pe teren la prânz și seara, când lumea comandă mâncare și alte produse. Cum la coadă a stat în jur de două ore, dintre care ultimele 15 minute pentru a fi supravegheat, a scăpat la timp pentru a aduce cina bucureștenilor.



Vali a venit în Piața Constituției pe scuterul cu care livrează mâncare

De ce pică varianta cipului

Era bucuros că s-a vaccinat, spunând că „am o siguranță, că boli sunt destule”. Mai ales că are o meserie plină de mișcare și de interacțiune cu zeci de persoane zilnic.



El spune că s-a documentat despre vaccin și a ales să meargă pe mâna experților și a dovezilor științifice.

„Am citit ce zice un profesor american de prostia cu cipul, hai să vă zic și vouă. În primul rând, asta am gândit-o și eu, dacă vor să bage un cip d-ăla mic, de ce e nevoie de vaccin? Nu poate să ți-l bage și la o operație simplă sau la altceva? Pac, îți bagă aici, la mână, și aia e. Nu când te uiți! Că explica profesorul american că un cip trebuia să fie vizibil, cât o fi el de mic, că se vede cu ochiul liber, că are și el niște circuite. Eu am încredere, era om serios”, explică Vali.



789 de persoane s-au vaccinat vineri

Centrul drive-thru din Piața Constituției s-a deschis joi și este deschis zilnic, chiar și în duminica de Paște, de la 8.00 la 20.00.

Vineri, autoritățile au dat asigurări că programul se respectă în fiecare zi, după ce mai mulți doritori au fost întorși din drum de la zona de triaj după ora 18:30, fiind rugați să vină a doua zi.

Explicația oficială oferită de coordonatorii campaniei de vaccinare a fost că „acolo sunt 4 fluxuri de vaccinare și doze suficiente, însă pentru a putea acoperi solicitările și pentru a se putea încadra în programul de funcționare a centrului, 8.00-20.00, personalul a limitat oarecum accesul mașinilor din afara incintei”.

