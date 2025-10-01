O tradiție controversată continuă în Nepal, unde o fetiță de 2 ani a fost numită zeiță-fecioară. Aryatara Shakya va fi învestită oficial marți în funcția de Kumari regală, o practică veche criticată de organizațiile pentru drepturile omului.

Aryatara Shakya o va înlocui pe Trishna Shakya, în vârstă de 11 ani, care a fost văzută pentru ultima dată în public sâmbătă, la o ceremonie în Kathmandu.

Pentru a fi aleși în acest rol, copiii trebuie să aparțină unei anumite caste (Shakya). Se iau în considerare aspectul fizic și horoscopul.

Preoți budiști de rang înalt și un astrolog regal supraveghează ritualul de selecție. Procesul include și o probă de curaj care poate fi traumatizantă pentru copiii mici: copilului i se arată noaptea mai multe animale sacrificate și bărbați mascați care dansează în sânge. Dacă cel mic arată semne de frică, este considerat „nedemn”.

Kumari va trăi izolată de lumea exterioară într-un templu până la prima menstruație. Ea își va vedea părinții doar o dată pe săptămână, în rolul ei de zeitate. Abia recent, Kumari a primit acces la educație.

Organizațiile pentru drepturile omului au criticat în repetate rânduri această practică. Pentru fostele Kumari, revenirea la viața normală este adesea foarte dificilă. Ele nu au avut acces la lumea normală ani buni, trebuie să învețe cum să se comporte în viața de zi cu zi.

Kumari este considerată întruparea vie a zeiței hinduse Taleju. În tradiția budistă din Nepal, Taleju protejează țara și locuitorii săi.

Plimbarea Kumari în Piața Durbar înainte de a fi aleasă este ultima dată când picioarele ei vor atinge pământul până când zeița Taleju se va desprinde de corpul său. Ea este purtată în palanchinul ei de aur atunci când vizitează palatul.

Prim-ministrul și președintele ating mâna pictată în roșu a tinerei Kumai pentru a-i cere binecuvântările. Se crede că chiar și o privire aruncată de Kumari aduce noroc.

Mulți oameni vizitează curtea din fața ferestrei lui Kumari pentru a arunca o privire asupra zeiței vii.

Persoanele mai norocoase și cu relații mai bune o vizitează pe Kumari în dormitorul ei, unde stă pe un tron ​​de fier aurit. Se crede că Kumari are puteri speciale asupra bolilor.

Birocrații și oficialii guvernamentali de rang înalt au vizitat-o ​​și pe zeița Kumari.

În timpul vizitei, acțiunile zeiței-fecioară sunt atent observate, deoarece acțiunile ei sunt interpretate ca o predicție a vieții vizitatorului (plânsul sau râsul zgomotos – boală gravă sau moarte, frecarea ochilor – moarte iminentă, tremurul – închisoare și ciugulirea din ofrandele de mâncare – pierderi financiare).

